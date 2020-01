WoW streicht Patch 8.3.5 – Hält der Content bis Shadowlands?

Der Patch 8.3.5 von World of Warcraft wird nicht erscheinen. Dabei gab es Hinweise, dass er durchaus geplant war.

Inzwischen ist es von Ion Hazzikostas in einem Interview bestätigt worden. Der Patch 8.3 Visionen von N’Zoth ist der Abschluss von Battle for Azeroth und stellt damit offiziell das Ende der WoW-Erweiterung dar. Einen weiteren Patch wird es aller Voraussicht nach nicht geben.

Doch das stellt World of Warcraft vor mehrere Probleme. Denn es offenbart eine recht spontane Änderung in den Plänen und erschafft zugleich die bedrohliche Situation, dass Spieler nun ein halbes Jahr mit Content auskommen müssen, der recht schnell ausgelutscht ist.

Welche Probleme gibt es? World of Warcraft steuert gerade auf eine kleine Krise zu oder befindet sich bereits in dieser. Die folgenden Probleme plagen das Spiel aktuell oder werden zumindest stark vermutet:

Patch 8.3 startete mit vielen Fehlern und Bugs – für manche sogar der verbuggteste Patch aller Zeit

Dem WoW-Team fehlt es offenbar an Q&A-Mitgliedern, was die vielen Fehler erklären könnte

Das WoW-Team steht unter Zeitdruck mit Shadowlands, weshalb Patch 8.3.5 gestrichen wurde

Was ist mit Patch 8.3.5 geschehen? Zwar muss man sagen, dass Blizzard den Patch 8.3.5 niemals offiziell angekündigt hat, doch gab es bereits einige Hinweise darauf, dass er sich bereits in Planung befand. So gab es in den Spieldateien bereits Dateivermerke mit dem Zusatz „835“, die etwa Voice-Lines von Furorion und Anduin abspielen sollten.

Hazzkostas bestätige nun in einem Interview mit Millenium, dass es einen Patch 8.3.5 nicht geben werde, wodurch klar ist: Die Inhalte, die wir jetzt haben, müssen bis zum Release von Shadowlands reichen. Da Shadowlands aber noch nicht einmal im Beta-Stadium angelangt ist, dürfte das noch gut und gerne ein halbes Jahr dauern.

Man darf aber nicht vergessen, dass auch wir an dem aktuellen Patch Spaß haben.

Welche Fehler gab es in Patch 8.3? Für viele Spieler war der Release von Patch 8.3 ein großes Ärgernis, denn sie begegneten kleineren und größeren Bugs. Manche davon sind nicht so dramatisch, andere werfen den Fortschritt der Spieler um Tage oder Wochen zurück.

Manche Spieler erhielten für ihre Verstörenden Visionen keine Beute oder ihr Run wurde abgebrochen, weil die Server in die Knie gingen.

Der Kriegsmodus ist aktuell überhaupt nicht nützlich, denn der Bonus auf die Daily-Quests wurde kurzerhand abgeschaltet.

Viele Events funktionieren nicht und einige Gegenstände haben eine viel zu lange Respawn-Dauer.

Einige der neuen Verderbnis-Eigenschaften sind so mächtig, dass sie die DPS von Charakteren verdreifachen konnten.

Bugs überall.

Was stimmt am aktuellen Content nicht? Patch 8.3 Visionen von N’Zoth ist zwar erst seit knapp einer Woche veröffentlicht, doch schon jetzt wird deutlich, dass die Inhalte einen großen Teil der Spielerschaft nicht langfristig bei der Stange halten werden.

Das liegt vor allem daran, dass Patch 8.3 vergleichsweise wenig Neues bringt. Zwar wurden zwei alte Gebiete überarbeitet und mit neuen Invasionen versehen, doch ähneln sich diese alle recht stark.

Nach zwei Wochen haben die Spieler hier alles gesehen und werden wohl nur noch den Pflichtteil erfüllen, um ihre Verstörenden Visionen zu erleben und ihren legendären Umhang aufzuwerten. Zusammengefasst ist das pro Woche eine Spielzeit von 2 bis 4 Stunden – etwas mau für einen Patch, der auch Solo-Spieler bis Shadowlands zufriedenstellen soll.

Was glaubt ihr, wie wird sich World of Warcraft in den nächsten Monaten entwickeln? Werden die Spielerzahlen bis zum Release von Shadowlands drastisch abnehmen? Oder kann Patch 8.3 die Spieler doch lange begeistern?

WoW: Lohnt sich 2020 ein Wiedereinstieg mit Patch 8.3 Visionen von N’Zoth?

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.