Der neueste Patch 8.3 „Visionen von N’Zoth“ in World of Warcraft ist noch keine Woche alt, aber schon gibt es laute Beschwerden. Viele Spieler sind unzufrieden und einige nennen ihn sogar den verbuggtesten Patch aller Zeiten.

Was ist los mit Patch 8.3? Seit dem Release von Patch 8.3 „Visionen von N’Zoth“ häufen sich die Beschwerden über Bugs und Probleme auf reddit, in den offiziellen Foren und im Spiel selbst. Spieler scheinen immer wieder mit neuen Fehlern konfrontiert zu werden.

Der YouTuber BellularGaming nennt Patch 8.3 in der Beschreibung seines Videos sogar den „buggiest patch released yet“, also den verbuggtesten Patch, den es bisher gegeben hat. Sein Video dazu haben wir hier eingebettet:

Tatsächlich scheint er damit einen wunden Punkt anzusprechen, denn das Video hat innerhalb von zwei Tagen 7617 Upvotes erhalten (zu 395 Downvotes, Stand 19. Januar). Aber was ist da eigentlich dran?

Die Probleme von Patch 8.3

Diese Fehler gibt es: Eine Liste mit bekannten Fehlern haben wir bereits kurz nach Release von Patch 8.3 gezeigt. Mittlerweile gibt es aber neue Bugs, die den Spielern erheblich den Spielspaß verderben oder sogar das Spielen fast unmöglich machen:

Die Belohnungs-Kisten für die Invasionen („Truhe des Schwarzen Imperiums“) konnten für einige Spieler mehrmals fallengelassen werden. Das führte zu automatischen Bans wegen Ausnutzung der Mechanik. Ähnliches gilt wohl auch für die „großen Kisten“, für die ihr Fragmente zum Öffnen benötigt.

Gegenstände, die mit dem seit Patch 8.3 überarbeiteten Auktionshaus verkauft werden, gewähren manchmal kein Gold für den Verkäufer.

Verstörende Visionen können manchmal scheinbar grundlos fehlschlagen oder werden durch Disconnects abgebrochen, wodurch die benötigten Gefäße verschwinden, ohne Belohnung.

Die Verstörende Vision von Sturmwind.

Was macht Blizzard dagegen? Einige der Probleme wurden bereits via Hotfix behoben. Die ausstehenden Banns sollen aufgehoben werden. Die Gefäße der Verstörenden Visionen sollen aber laut Aussagen nicht zurückerstattet werden können.

Das fehlende Gold soll laut Aussagen eines GM nicht verloren gegangen sein, da alles genau aufgezeichnet werde. Wann und wie es jedoch zu einer Rückerstattung kommt, ist noch nicht bekannt.

Spieler sind enttäuscht und beschweren sich

Das stört die Community: Im Moment sind viele Spieler ziemlich genervt von Patch 8.3. Dabei sind nicht nur die Bugs im Fokus der Beschwerden:

reddit-Nutzer Papier4 schreibt: „Ich finde es verrückt, wie wenig es in Patch 8.3 zu tun gibt. Mechagon hatte mehr Content als der gesamte [Patch] 8.3“

reddit-Nutzer Armadros findet die neuen täglichen Aufgaben generell nervig. Auf Servern mit hoher Population seien sie kaum zu erledigen.

Nutzer Puzzlin im offiziellen Forum findet harschere Worte: „Das ist schrecklich und jeder Mitarbeiter von Blizzard sollte sich schämen für das Produkt, das sie rausgebracht haben.“ Viel von seiner Kritik wurde jedoch von der Community widerlegt.

reddit-Nutzer Gankeros sagt: „Patch 8.3 ist ein Flugsimulator – nicht genügend seltene Gegner oder Gegner überhaupt. Wie konnte neuer Content in so schlechtem Zustand released werden?“

Auch der Auktionshaus-Bug ruft negative Reaktionen auf den Plan. Der Twitch-Streamer derBehla, der WoW hauptsächlich wegen der Wirtschaft und zum Gold verdienen spielt, sagte uns im Gespräch: „Dass ich kein Gold aus den Verkäufen finde, ist das schlimmste für mich. So macht das keinen Spaß.“

Behla farmt Gold mit Multiboxing – kann das im Moment aber nicht ordentlich tun.

Einige Spieler verpacken ihre Kritik eher in etwas humorvollem Triezen. So sprach ein Spieler in einem öffentlichen Chat davon, dass die Bugs von Patch 8.3 beabsichtigt seien – schließlich wolle uns N’Zoth ja in den Wahnsinn treiben.

Das kommt trotzdem gut an: Trotz der kritischen Stimmen gibt es auch etliche Spieler, die zufrieden mit den Inhalten sind oder Patch 8.3 etwas positives abverlangen. Besonders das neue verbündete Volk der Vulpera entzückt viele Fans, die darauf mit Memes und Bildern reagieren:

MeinMMO-Leser EliazVance sagt:

Mir gefällt der Patch bisher auch ziemlich gut. Ich mochte auch schon Mechagon mit 8.2 sehr – mir gefällt ein wenig Grind, als ein Weg Fortschritte Stück für Stück in meinem Tempo zu erzielen. Ein relativ linearer Weg mit geringen Abhängigkeiten. Dass wir alte Gebiete wieder besuchen ist für mich ein absolutes Highlight.

Auch Cortyn hat mit Patch 8.3 mehr Spaß als gedacht. Die erzählte Story scheint gut zu fruchten. Und der kommende Raid Ny’alotha könnte die Wogen auch noch einmal glätten. Der erscheint am 22. Januar in der normalen und heroischen Version.

Woher kommen die ganzen Probleme?

Das könnte die Ursache sein: Nach den vielen Problemen gibt es auch Diskussionen darüber, woher die ganzen Bugs eigentlich kommen. Bellular ist sich in seinem Video sicher: Es liegt an den fehlenden Mitarbeitern.

Activision Blizzard hat im März 2019 fast 800 Mitarbeiter entlassen. In den vergangenen Monaten haben noch weitere wichtige Personen das Unternehmen verlassen, darunter:

Ist nicht mehr bei Blizzard: Mitgründer Mike Morhaime.

Laut Bellular fehle Blizzard nun einfach die Arbeitskraft, um Patches wie 8.3 auf ihre Qualität zu prüfen. Game Director Ion Hazzicostas habe aber weiterhin Deadlines, die er einhalten müsse. Das Ergebnis seien halbgare Patches, mit denen auch die Mitarbeiter wohl kaum glücklich sein dürften.

Neuer Insiderbericht wirft düsteres Licht auf das, was bei Blizzard los ist

Ist Patch 8.3 wirklich der schlimmste Patch?

So sah es in der Vergangenheit aus: Patch 8.3 ist nicht der erste Patch mit Problemen und sicherlich noch nicht einmal der mit den größten Probleme. In der Vergangenheit von WoW gab es schon Bugs, die ganze Städte ausgerottet haben oder das Spiel anderweitig wirklich kaputt gemacht haben. Eine Liste mit den 5 lustigsten Bugs dieser Art findet ihr hier.

Dennoch haben viele Spieler gerade ein kritisches Auge auf Blizzard. Battle for Azeroth kam den Erwartungen anscheinend nicht ganz nach, die Übernahme von Activision stört viele Hardcore-Fans und auch der kürzliche China-Shitstorm trägt dazu bei, dass Spieler kritischer sind.

Prinzipiell ist es aber wohl auch egal, ob es sich tatsächlich um den schlimmsten Patch aller Zeiten handelt oder nicht. Wenn diese Meinung sich erst festgesetzt hat, wird es schwer, sie zu bekämpfen. Was Blizzard dagegen tun wird, muss sich noch zeigen. So lange solltet ihr euch vielleicht besser selbst ein Bild von Patch 8.3 machen: