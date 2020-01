Das WoW-Jahr 2020 sieht schon jetzt wie eine große Enttäuschung aus

Das Jahr 2020 fängt gerade erst an, doch in Bezug auf World of Warcraft darf es gerne schon wieder vorbei sein – das findet zumindest Cortyn.

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und eigentlich ist das die Zeit, in der man erwartungsvoll und positiv in die Zukunft schaut, auf das Beste hofft und die negativen Gedanken beiseite wischt. Doch das will mir in Bezug auf World of Warcraft dieses Mal einfach nicht gelingen. Obwohl Patch 8.3 und sogar der Release von Shadowlands ansteht, bin ich extrem skeptisch und wünschte mir, dass wir dieses Jahr bereits hinter uns gelassen hätten. Aber lasst mich das erklären.

Patch 8.3 ist für mich ein Flop, egal was passiert

Ich liebe die Story von World of Warcraft. Seit Jahren habe ich sie aufgesogen wie ein Schwamm und konnte mich auch über eher kontroverse Wandlungen freuen und akzeptieren, dass die Story sich nicht in eine Richtung entwickelt, wie viele Fans das gerne gehabt hätten. Ich mag, was Sylvanas tut. Ich finde Anduin überzeugend und auch Jainas wiederholtes Einknicken, um Frieden zu wahren, finde ich in Ordnung.

Doch Patch 8.3 Visionen von N’Zoth kann meine Erwartungen niemals erfüllen. Denn Patch 8.3 behandelt die Story von N’Zoth, einem der Alten Götter. Ich mag diese „Cthulhu“-Einflüsse in WoW, den Kult des Schattenhammers und all die damit verbundenen Visionen von Macht, Wahnsinn und Beeinflussung.

Der alte Gott N’Zoth war für mich immer der ultimative Mastermind, das geniale Böse, das im Hintergrund agiert und niemals zu fassen ist. Er war und ist für mich bedeutsamer als Todesschwinge, Illidan oder selbst der Lichkönig Arthas. Ich mag manipulative Charaktere, die im verborgenen bleiben und ich wusste immer: Wenn N’Zoth erscheint, dann ist das „für mich“. Dann ist das genau das, was ich spielen wollte, was ich sehen und erleben wollte.

Doch das wird Patch 8.3 nicht halten können. Dass N’Zoth als Feind auftritt und dabei nicht einmal ein eigenes Gebiet bekommt, ist für mich eine Farce. Stattdessen gibt es ein „Rework“ von Uldum und dem Tal der Ewigen Blüten. Dazu kommen Abwandlungen von Sturmwind und Orgrimmar in den schrecklichen Visionen und natürlich der neue Raid Ny’alotha, der zumindest einen Einblick in das Schwarze Imperium liefert.

Aber das ist zu wenig. Es ist nicht ausreichend, um meinen Hunger nach „Alter Götter“-Lore zu stillen. Es ist nicht genug, damit ich viel vom Schwarzen Imperium sehe, damit ich ein oder zwei Gebiete habe, in denen ich mich staunend umschaue und denken kann „Das ist es. Das wollte ich immer sehen.“

Ich habe viele Jahre auf N’Zoth hingefiebert. Und jetzt, wo er fast da ist, will ich es gar nicht sehen, weil es mir auf dem Papier schon nicht genügt. Eine neue Endgame-Zone in der Größe von Argus wäre das gewesen, was ich wollte. Doch stattdessen gibt es nur „aufgewärmte“ alte Gebiete.

Ich erfülle gerade das perfekte Klischee von „Meckern, bevor man etwas vollständig erlebt hat“ – aber ich kenne mich und meine Erwartungshaltung, die in diesem Fall einfach nicht erfüllt wird.

Shadowlands braucht Zeit – viel Zeit

Auch die Beta und der Release von Shadowlands stimmt mich nicht positiv für 2020 und das liegt vor allem an der Veröffentlichung von Battle for Azeroth.

Ein kurzer Rückblick: Die ersten Tests von Battle for Azeroth begannen im Februar 2018, bevor Ende April 2018 die Beta offiziell startete und mehr Spieler eingeladen wurden. Der Release des Spiels folgte dann im August, also nur knapp 5 Monate später. Die Beta war damals so kurz, dass Blizzard auf Feedback gar nicht einging oder überhaupt eingehen konnte.

Das führte dazu, dass das Azerit-System von der Beta den Weg ins fertige Spiel schaffte, obwohl es von einem Großteil der Spieler kritisiert wurde. Es war während der Beta extrem unbeliebt und schon damals zeigten die Spieler auf, was für Probleme es damit gibt und dass diese sich nicht so leicht beheben lassen.

Die Auswirkungen davon spüren wir noch heute, selbst wenn sich Azerit-Gegenstände inzwischen stark verändert haben. Grind ist nahezu nicht mehr notwendig und ein Händler für diese Items sorgt dafür, dass man immer das bekommt, was der eigene Charakter auch braucht.

Für Shadowlands wird Blizzard – zumindest gehe ich stark davon aus – den Fehler einer kurzen Beta nicht wiederholen. Dieses Mal wird die Beta sicher umfangreicher, damit genug Zeit ist, Feedback der Spieler auch tatsächlich umzusetzen und im Zweifelsfall noch 1-2 Systeme grundlegend zu überarbeiten, sollten sie komplett scheitern.

Ich rechne also nicht mit einem Release im August 2020, sondern wohl eher November 2020 oder Dezember 2020 – mit der Option, das Addon auch noch weiter nach hinten zu verschieben, sollten grundlegende Probleme noch nicht behoben sein. Dass Blizzard eigene Release-Daten gerne verschiebt, wurde zuletzt erst bei Warcraft 3: Reforged deutlich. Aber ich habe lieber ein gutes Spiel als eines, das unbedingt an ein Release-Datum gebunden ist.

Battle for Azeroth kam zu früh – das hat für viel Unmut gesorgt.

Die Pakte von Shadowlands werden ein Problem

In Shadowlands werden die Pakte eines der großen Features sein. Spieler können sich einer von vier Fraktionen anschließen und bekommen dort besondere Fähigkeiten, spezielle Seelenverbindungen zu NPCs und weitere kleine Boni. Zwar wird es möglich sein, einen Pakt zu wechseln, doch das soll mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein. Ein Pakt soll eine grundsätzlich dauerhafte Entscheidung sein, die nur in Notfällen geändert wird.

Und genau hier sehe ich das nächste, große Problem. Diese Bindung an einen Pakt wäre überhaupt kein Problem, wenn es dabei nur um kosmetische Belohnungen ginge. Allerdings winkt jeder Pakt mit einer speziellen Fähigkeit pro Klasse, sodass es Einfluss auf die Leistung des Charakters hat, welchen Pakt man wählt.

Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die Profi-Spieler je nach aktuellem Raid-Content ihren Pakt wechseln, um die perfekte Antwort für den aktuellen Boss zu haben. Dieser Umstand führt dann wiederum dazu, dass die Community beginnt, die Entscheidungen der Profi-Spieler als neuen „Standard“ zu sehen, selbst wenn das für den Normalspieler keinen messbaren Unterschied macht.

Ich sehe schon jetzt die Forenbeiträge mit den Beschwerden: „Man nimmt mich in Mythisch+ nicht mehr mit, weil ich Pakt X und nicht Pakt Y gewählt habe“, dicht gefolgt von der Forderung: „Die Pakte sollten jederzeit gewechselt werden können“.

Vielleicht bin ich über die Jahre einfach ein bisschen griesgrämig in Bezug auf das moderne World of Warcraft geworden, doch ich kann mir nicht helfen. Ich habe wenig Optimismus für das aktuelle Jahr – und das ist selten in Bezug auf WoW. Eigentlich begeistere ich mich recht schnell und sehe neuen Dingen positiv entgegen. Aber ich glaube einfach nicht, dass wir davon besonders viel vor dem Jahr 2021 sehen werden, wenn Shadowlands in vollem Gang ist.

Shadowlands ist eher zurückhaltend, bringt wenig Neues

Hinzu kommt, dass World of Warcraft Shadowlands sich nicht wie eine typische Erweiterung anfühlt, sondern eher wie ein großer Verbandskasten. Shadowlands bringt nicht viele reine „Neuerungen“, sondern stattdessen bringt es Inhalte und Mechaniken zurück, die vor langer Zeit mal Teil von WoW waren. Oder man streicht unbeliebte Systeme. Hier nur ein paar Auszüge der Dinge, die eigentlich keine Neuerung sondern nur eine Verbesserung bestehender Inhalte sind:

Das Level-Erlebnis wird überarbeitet. Das Maximallevel schrumpft von 120 auf 60 und die erhaltenen XP innerhalb einer Erweiterung werden ebenfalls angepasst, um einen durchgängigen Spielfluss zu gewährleisten.

Rückkehr alter Fähigkeiten: Zahlreiche Fähigkeiten, die im Laufe der Erweiterungen verschwunden sind, kehren zurück. Sie gehören zu Klassenidentität und werden schmerzlich vermisst.

Der dauerhafte Grind nach Artefaktmacht wird abgeschafft.

Hinzu kommt, dass Shadowlands keine neue Klasse bringt und auch keine umfassenden Reworks der Charakterklassen geplant sind – kleinere Änderungen hie und da, aber nichts wirklich Großes.

Oder um es mit Schuhmann zu sagen: „Hm, das sieht sehr konservativ aus.“

Lediglich die Spielwelt und die damit verbundene Lore sind frisch und neu und können mich hoffentlich eine Weile fesseln.

Doch das wird vermutlich erst in 2021 geschehen, wenn Shadowlands seine Kinderkrankheiten überstanden hat, mit der WoW-Erweiterungen inzwischen schon traditionell an den Start gehen.

Oder um es kurz zu sagen: Ich bin zwar positiv in Dingen World of Warcraft gestimmt, aber nicht für das Jahr 2020.

Aber immerhin besteht auch noch die kleine Chance, dass ich mich irre und in drei Wochen sage: „Okay, ich war restlos voreilig, Patch 8.3 ist der Hammer.“ Doch das sehe ich aktuell nicht.

Freut ihr euch auf WoW in 2020? Oder seht ihr die kommenden Neuerungen auch eher mit Skepsis und glaubt, dass das Spiel noch eine Weile braucht, um sich zu stabilisieren?