WoW-Spieler sind einfach niemals zufrieden und es nervt sehr

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Ich wünschte mir, mehr dieser Leute würden sich langsam ernsthaft fragen, ob World of Warcraft überhaupt noch das Spiel ist, das sie spielen wollen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann dürfen sie gerne ihr Abo kündigen und den Rest der Welt doch in Ruhe lassen.

Ganz zu schweigen davon, dass der Patch auch noch neue Story-Kapitel/Quests enthält und zwei neue Vermächtnis-Rüstungen. Das ist die größte Menge an Content in einer Pre-Erweiterungs-Phase die es jemals gab und das nicht einmal knapp.

Haben die Leute so ein kurzes Gedächtnis? Das ist die Dürre vor einer Erweiterung. Für die meiste Zeit in den letzten 20 Jahren dieses Spiels hat das bedeutet, dass wir ein Jahr (oder mehr) NICHTS bekommen. Kein einziges Update. Jetzt kriegen wir eine Fated-Saison und zwei brandneue, experimentelle Spielmodi.

Gleichzeitig haben wir in WoW Dragonflight nicht nur einen Patch 10.2.5 bekommen, sondern auch noch ein Update 10.2.6 und der Patch 10.2.7 kommt auch in einigen Wochen, sogar mit richtig finsteren Quests . Ganz abgesehen von überarbeiteten Events wie dem Nobelgarten-Fest, dem Geburtstags-Event von Hearthstone oder monatlichen Aktivitäten wie dem Handelsposten. Dazu kommt noch eine Saison 4 von Dragonflight, die alle Raids und Dungeons nochmal relevant macht und das ganze System der Dungeon-Schwierigkeiten komplett umkrempelt.

Doch anstatt, dass einige sich einfach mal auf den Content einlassen, der geboten wird, heult eine Gruppierung ohne Unterlass in den offiziellen Foren und im Subreddit herum. Da tut man Plunderstorm nach einem Match als „Bullshit“ ab und lehnt „WoW Remix: Mists of Pandaria“ auch direkt im Vorfeld ab, weil „das alles nur Fastfood-Content ist, der aufgewärmt wurde“.

In Mists of Pandaria haben wir ein ganzes Jahr lang den finalen Patch gespielt – ohne Updates zwischendurch. Das war „Belagerung von Orgrimmar“, bis es allen zu den Ohren raushing – und dann noch länger.

Ich finde es immer erstaunlich, wie schnell manche „Fans“ von World of Warcraft offenbar vergessen, wie schlecht wir es am Ende einer Erweiterung sonst hatten. Nur um mal die beiden extremen Durststrecken als Vergleich heranzuziehen:

Vor wenigen Tagen gab es die Ankündigung von „WoW Remix: Mists of Pandaria“ , einem temporären Modus, bei dem man „Mists of Pandaria“ nochmal neu erleben kann – mit neuen Fähigkeiten, jeder Menge cooler Beute und zahlreichen Belohnungen, die man dann für Retail-WoW freischaltet.

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Doch das „große Rumgeheule“ nimmt kein Ende. Schaut man auf Twitter/X oder in die verschiedenen Foren zu den neusten Ankündigungen, dann könnte man glatt meinen, dass World of Warcraft seit 2 Jahren keinen Content mehr gebracht hat.

Spieler und Spielerinnen von World of Warcraft haben es gerade extrem gut. Obwohl Dragonflight in den letzten Atemzügen liegt und wir uns eigentlich schon in der „Ende der Erweiterung“-Phase befinden, gibt es noch immer jede Menge neue Inhalte, die in regelmäßigen Abständen veröffentlicht werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to