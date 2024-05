„Fun Detected“ ist das Dümmste, was die WoW-Community je hervorgebracht hat

Eine beliebte Phrase in World of Warcraft ist Sinnbild für die Ignoranz einiger Spieler – das meint zumindest MeinMMO-Dämon Cortyn und hat was zu Meckern.

Die Community von World of Warcraft hat manchmal einen etwas eigenwilligen Humor. Viele Witze versteht man nur, wenn man bereits seit vielen Jahren dabei ist – wie etwa die ganze Serie Allimania. Doch andere Dinge werden immer wieder einfach in den Raum geworfen und sind inzwischen nur noch nervig.

Die absolute Königsklasse der nervigen Phrasen ist dabei „Fun Detected“, das in den vergangenen Jahren nicht nur inflationär, sondern auch komplett zweckentfremdet benutzt wird. Zumeist findet es in Foren Verwendung, wenn gerade ein frischer Hotfix oder Patch aufgespielt wurde.

„Fun Detected“ bezieht sich auf einen Umstand, der sich aus der Sicht einiger WoW-Fans immer wiederholt. Sobald ein Teil der Community etwas im Spiel gefunden hat, das ihnen Spaß bereitet, kommt Blizzard und ändert diese Sache ab. Frei nach dem Motto: „Was, jemand hat Spaß in unserem Spiel? Schnell, ändern wir das!“ – Daher eben „Fun Detected“.

Ein Teil der Community reagiert immer wütend, wenn Fehler behoben werden.

Das ist allerdings in den wenigsten Fällen tatsächlich die Wahrheit. Denn eigentlich wird „Fun Detected“ immer dann gesagt, wenn es einen massiven Exploit gibt, der das eigentliche Spiel untergräbt. Das aktuell prominenteste Beispiel war wohl das „Frog Farming“ in WoW Remix: Mists of Pandaria.

Hier konnten Charaktere für gut zwei Tage eine einzige Sorte Feinde quasi unlimitiert farmen, während der Respawn extrem schnell war. Frösche spawnten im Sekundentakt, die sämtliche relevante Währungen und Belohnungen droppten.

Oder anders gesagt: Alles in WoW Remix: Mists of Pandaria war vollkommen irrelevant im Vergleich zur Frosch-Farm.

Das ist ein massives Problem aus Sicht des Game-Designs. Wenn es eine Methode gibt, die alle anderen vollkommen aussticht und 20, 30 oder gar 100-fach effizienter ist als jeder andere Content im Spiel, dann ist das kein „Fun“ – dann ist das ein Bug und ein Problem, das behoben werden muss.

Seit dem Vorfall suchen einige den immer nächsten Exploit. Irgendwelche Hyperspawns, irgendwelche Mobs die etwas zu viel droppen, Dungeon-Trash den man 10-fach pro Stunde (und mit Exploit noch öfter) zurücksetzen kann. Blizzard behebt einen Fehler nach dem anderen und es ist ein absurdes Katz-und-Maus-Spiel geworden.

Mir fällt es auch wirklich schwer zu begreifen, warum manche einfach nicht verstehen können, dass solche Exploits dem Spiel als Ganzes und dem Spaß der großen Mehrheit schaden.

„Fun detected“ ist fast immer ein offensichtlicher Exploit, der das allgemeine Spiel untergräbt.

Einige meinen: „Ich zahle 13 Euro im Monat für das Spiel, dann darf ich das auch so spielen, wie ich will.“ Und ja, an der Aussage ist natürlich ein Funken Wahrheit dran. Aber eben nicht mehr als ein Funken.

Wenn du mit anderen Menschen „Mensch ärger dich nicht“ spielst und plötzlich meinst, dass deine Figuren sich teleportieren dürfen, um direkt am Ziel zu sein, dann kannst du das natürlich so spielen, weil du dir das Spiel gekauft hast. Das ist für den Spielspaß aller Beteiligten auch nicht gerade förderlich – und für den eigenen auch nicht.

Ich hab da immer den klischeehaften 11-jährigen Aimbot-Nutzer aus Counter-Strike im Kopf, der sich für richtig toll hält, weil er alle anderen umholzen kann und dann sauer aufstampft, wenn er gebannt wird, weil er ja nur ein bisschen Spaß haben wollte .

Natürlich definiert jeder und jede Spaß ein bisschen anders. Einige mögen entspannenden Grind, andere eine knackige Herausforderung und wieder andere das soziale Miteinander. Wer allerdings der Ansicht ist, dass „ich bekomme alle Belohnungen nahezu sofort durch Ausnutzung eines Exploits“ wirklich „Spaß“ bedeutet, sollte vielleicht mal darüber nachdenken, ob ein MMORPG wirklich der richtige Zeitvertreib ist.

Denn wenn der größte Spaß darin besteht, möglichst keine Zeit im Spiel verbringen zu müssen, dann hat man das Prinzip von Spaß und Freizeit wirklich ad absurdum geführt. Ich bleibe aber zumindest bei der Meinung, dass die Übermacht der Frog-Farmer in diesem Fall gar kein so schlimmes Problem ist – und das Fixen des Exploits dennoch die richtige Entscheidung war.