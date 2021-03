Cortyn will wieder meckern. Besonders in World of Warcraft zücken Spieler gerne den „13-€-Joker“. Und das geht tierisch auf die Nerven.

Ja, ein Mecker-Mittwoch. Lange ist’s her, aber es wird mal wieder Zeit. Über die letzten Wochen, Monate und Jahre haben sich einfach zu viele Themen angestaut, die mal wieder rausmüssen und über die ich einfach ein bisschen herziehen muss. Wirkt für mich therapeutisch und für euch vielleicht unterhaltsam. Also könnt ihr euch grob alle 2 Wochen darauf freuen, mich wieder meckern zu hören. Oder zu lesen. Ihr versteht schon.

Selbstverständlich fangen wir wieder mit meinem Hauptspiel an – World of Warcraft. Wir reden aber nicht über das Spiel selbst, sondern über eine ganz besondere Fraktion von Spielern, die man einfach nicht los wird:

Die Spieler, die gerne mal den „13€-Joker“ zücken.

Was ist der 13 €-Joker? Für alle Unwissenden: World of Warcraft kostet monatlich Geld, es ist immerhin ein Abo-Spiel. Neben den Grundkosten für die jeweils aktuelle Erweiterung bezahlt man also noch monatlich ein Abo. Ein Abo über einen Monat kostet 13 €. Wann immer etwas im Spiel nicht so ist, wie man das gerne hätte, kann man argumentativ den „13€-Joker“ ziehen. Immerhin bezahlt man 13 Euro pro Monat, dann darf das Spiel doch bitte exakt genau so sein, wie man es gerne hätte.

Unzufrieden und wütend. Perfekte Kandidaten für den 13-€-Joker.

Beim Nether, gehen mir diese Leute auf den Zeiger.

Egal ob im offiziellen Forum, im Subreddit von World of Warcraft, in den Chatkanälen des Spiels oder auf jeder erdenklichen Internet-Plattform. Wann immer irgendetwas nicht gefällt, dann wird der 13-€-Joker gezückt.

Wartungsarbeiten am Mittwochmorgen um 3:00 Uhr in der früh? Wofür bezahlt man eigentlich 13 €?

Ein Bug zum Launch einer Erweiterung sorgt dafür, dass 30 Minuten Gameplay nochmal nachgeholt werden müssen? Wofür bezahlt man eigentlich 13 €?!

Deine Klasse wird generft, weil andere sich über ihre Leistung im PvP beschwert haben? Wofür bezahlt man eigentlich 13 €?!?!

Der Blizzard-Support antwortet erst nach einem Tag und kann dir dein gelöschtes Item nicht wiederherstellen? WoFüR bEzAhLt MaN eIgEnTlIcH 13 €?!?!

Andere Spieler nehmen dich nicht mehr in Dungeons mit, weil du dich wie ein unsympathischer Idiot verhältst? WOFÜR BEZAHLT MAN EIGENTLICH 13 €?!?!111

Dabei gibt es eine ganz einfache Antwort, wofür man 13 € zahlt: Für den Zugriff auf World of Warcraft. Für das Spiel, das die Entwickler gebaut haben. Nicht mehr und nicht weniger.

Ich mag die „Das sind doch die gleichen Leute, die dann …“-Beschreibungen eigentlich nicht. Aber hier ist es einfach so passend. Denn die 13€-Joker-Fraktion dürften die gleichen Spieler sein, die im Handelschannel jeden Tag rumheulen, dass es in WoW ja gar nichts mehr zu tun gibt und das Spiel sowieso immer mehr in Richtung Abgrund geführt wird.

Eben so typische Spieler, die ewig in Phase 6 ihrer WoW-Laufbahn festhängen. Überhaupt sei man ja sowieso nur noch hier, um sich von dem Elend live zu überzeugen und dem ganzen „dummen Schlafschafen“ dabei zuzusehen, wie sie sich von Blizzard das Geld aus der Tasche ziehen lassen.

Oder du bist einfach unfähig, deine Freizeit mit einem spaßigen Hobby zu füllen und dich von alten Gewohnheiten zu lösen, die dir schon lange keine Freude mehr bereiten. Ah, sorry. Wieder einmal laut gedacht.

Da frage ich mich immer, ob diese Leute bei anderen Diensten auch so vorgehen. Bezahlen die auch für 2 Jahre ein Netflix-Abo, um sich dann Monat für Monat darüber aufzuregen, dass es bei Netflix ja gar nicht ihre größten Kindheitsserien wie Dragon Ball Z oder Sailor Moon gibt? Haben die auch weiterhin eine Dauerkarte in der Studierenden-Kantine, obwohl die schon vor drei Jahren auf rein veganes Essen umgestiegen sind – wobei man am liebsten jeden Tag ein Stück Fleisch will?



Irgendwann muss doch der Punkt kommen, an dem man einfach feststellt: „Ich bezahle hier für etwas, das mir keinen Spaß mehr macht. Diese 13€ wären an anderer Stelle besser investiert. Vielleicht schaue ich mal lieber in ein anderes MMO rein oder gönne mir ein Spiel auf Steam.“

Mir drängt sich da der Verdacht auf: Diese Leute bezahlen die 13€ nicht, um World of Warcraft zu spielen. Sie bezahlen 13 €, um sich das Recht zu erkaufen, unzufrieden zu sein.

Wenn all diese Spieler, die eigentlich nur noch unzufrieden sind und sich bisher nicht von WoW lösen konnten, ihre 13 Euro nehmen und einfach damit tun, das ihnen Freude bereitet, dann wäre allen geholfen. Ihnen selbst und all den genervten Mitspielern, die sich das Rumgeheule nicht mehr jeden Tag anhören wollen.

Ihr würdet uns damit echt einen Gefallen tun. Danke.