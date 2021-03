WoW: Nach Telefon-Verhör wirft Blizzard 16 Gilden aus der Ruhmeshalle

Ganze 16 Gilden hat Blizzard aus der Ruhmeshalle von World of Warcraft verbannt. Sie alle wurden überführt, ihren Platz ergaunert zu haben.

Ein Platz in der Ruhmeshalle von World of Warcraft ist für viele Spieler ziemlich begehrt. Deshalb hat so manch einer auch für seinen Platz dort bezahlt und nicht selbst die Leistung erbracht. Blizzard hat nun aufgeräumt und 16 chinesische Gilden aus der Ruhmeshalle wieder entfernt.

Was ist die Ruhmeshalle? In World of Warcraft werden die ersten 100 Gilden beider Fraktionen, die den jeweils aktuellen Raid auf der härtesten Schwierigkeit (mythisch) absolvieren, besonders geehrt. Sie werden dann in der Ruhmeshalle mit ihrem Namen aufgeführt und damit quasi zu einem Stück WoW-Geschichte. Es wird als besondere Ehrung angesehen, hier in dieser Liste aufgeführt zu werden.



Doch auch für andere Spieler hat die Ruhmeshalle einen Nutzen, selbst wenn sie keinen Platz darin ergattern. Sobald die Halle nämlich gefüllt ist, lockert Blizzard die Beschränkungen für mythische Raids. Ab dann können diese Raids auch mit „Cross-Server“-Gruppen angegangen werden. Zuvor müssen alle Spieler innerhalb der Gruppe vom gleichen Realm stammen.

Was ist passiert? Die Ruhmeshalle für Schloss Nathria füllte sich recht rasch und überwiegend mit chinesischen Gilden. Schnell gab es erste Verdachtsfälle, dass einige chinesische Profi-Spieler hier einen Platz in der Ruhmeshalle „verkaufen“ und die Gilden so in die Ruhmeshalle hievten. Das bestätigte sich schnell und kochte im Reddit von WoW aber auch in unterschiedlichen Foren hoch.

So manch eine chinesische Gilde verliert ihren Platz in der Ruhmeshalle.

NetEase führte Telefon-Verhöre: Schon im Vorfeld war klar, dass Blizzard und das chinesische Unternehmen NetEase, Blizzards Partner in China, gegen die Vorwürfe angehen wollte. So gab es Meldungen von chinesischen Spielern, die plötzlich einen Anruf erhielten und dabei zu ganz spezifischen Mechaniken des letzten Bosskampfes ausgefragt wurden. Konnte man die Fragen nicht korrekt beantworten, dann gab es einen temporären Bann. Jetzt wurden die überführten Gilden offenbar auch aus der Ruhmeshalle entfernt.

Wie gingen die chinesischen Verkäufer vor? Grundsätzlich ist das Vorgehen recht simpel. Wer den Namen seiner eigenen Gilde in der Ruhmeshalle haben wollte, musste lediglich die Profis von anderen chinesischen Gilden dafür bezahlen. Die traten dann den Käufer-Gilden bei und verhalfen ihnen zu dem Erfolg.

Neue Gilden rücken nach: Dank der Entfernung der Schummel-Gilden, rücken nun andere Gilden nach und füllen somit die Ruhmeshalle wieder auf.

Findet ihr das Vorgehen von Blizzard sinnvoll und gerecht? Oder ist es übertrieben, da die Spieler ja tatsächlich die Bosse besiegt haben – wenn auch mit sehr viel Hilfe?

Aber im “China-WoW” ist ja eh einiges komisch – da sehen manche Charaktere sonderbar aus.