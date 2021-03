WoW: 47.000 Gold pro Stunde farmen – Geht das wirklich?

Ein YouTuber verspricht mit seiner Farm-Methode 47.000 Gold die Stunde in World of Warcraft. Wir haben nachgeschaut, was da wirklich dran ist.

Gold verdienen ist ein immerwährendes Thema in World of Warcraft. Jeder Spieler will Gold haben, vor allem, weil legendäre Gegenstände, Fläschchen und Bufffood durchaus ins Geld gehen können. Doch wie kann man effektiv Gold farmen? Guides, Tipps und Tricks gibt es viele, aber nicht alle funktionieren wirklich gut.

Heute schauen wir uns eine Strategie vom YouTuber Æxitus der Mönch an, der in einem seiner jüngsten Videos verspricht, dass man 47.000 Gold die Stunde in World of Warcraft farmen kann.

Was schlägt der YouTuber vor? Æxitus schlägt vor, sich einen Charakter mit dem Beruf Bergbau zu nehmen und damit Suramar in Legion unsicher zu machen. Im Nordwesten des Gebiets farmt er hier in einer nahezu kreisförmigen Route ohne Unterlass Leysteinerz und Teufelsschiefer. Das waren die beiden Haupt-Erze während der Erweiterung Legion, die im Grunde für fast alle Rezepte gebraucht werden, die von Schmieden oder Ingenieurskünstlern hergestellt werden können. Auch diese Berufe solltet ihr mit Twinks abdecken.

Um das Farmen zu Beschleunigen, solltet ihr dabei Items wie die „Dämonenstaglsteigbügel“ und „Dunkelmond-Feuerwasser“ verwenden, was die Abbaugeschwindigkeit reduziert und dafür sorgt, dass ihr zum Abbauen nicht vom Reittier absteigen müsst.

Relevant sind hier allerdings zwei, bzw. drei Items, die ihr basteln könnt:

Automatikhammer: Der Automatikhammer ist quasi ein Reparatur-Bot, der von Ingenieuren gebaut werden kann. Ihr könnt ihn überall verwenden, um eure Ausrüstung und die der Gruppe zu reparieren. Das funktioniert auch in Raids oder „Mythisch+“-Dungeon – vor allem dort, wo man ansonsten nicht auf Reittiere steigen kann und diese Art der Reparatur ausgeschlossen ist.

Diese Barren werden aus Teufelsschiefer und Leysteinerz hergestellt und wurden damals für Rüstung gebraucht. Allerdings gibt es auch ein weiteres lukratives Rezept, das diese Barren benötigt. Stahlgebundener Verschlinger: Das ist ein Reittier, ein felgrüner Kernhund. Schmiede können diesen herstellen, benötigen dafür allerdings viele Ressourcen. Neben den Dämonenstahlbarren brauchen die Schmiede auch noch viel Blut von Sargeras sowie einige andere Ressourcen aus Weltquests. Das Rezept für dieses Reittier hinterlässt Tychondrius in der Nachtfestung – der kann auf Stufe 60 solo bezwungen werden.

Das „Blut von Sargeras“ für den Stahlgebundenen Verschlinger dürfte das größere Problem sein, da ihr satte 50 Stück davon braucht. Doch auch hier könnt ihr effektiver vorgehen. Haltet nach Weltquests und Legions-Invasionen Ausschau, die diese Ressource direkt gewähren. Alternativ könnt ihr die Weltquests abschließen, die euch viele Hundert Ordensressourcen geben, denn diese Ressourcen könnt ihr zu Blut von Sargeras in eurer Ordenshalle umtauschen.

Wieso sollte das funktionieren? Die Inhalte von Legion sind schon weitestgehend veraltet, weshalb sich, abgesehen von Spielern während der Level-Phase, nur noch wenige Leute dort aufhalten. Ihr habt also im besten Fall ein ganzes Farmgebiet für euch alleine und könnt viele hundert Erze pro Stunde erbeuten, was sich in entsprechend vielen Automatikhämmern niederschlägt.

Die Gegenstände, auf die ihr es bei der Herstellung abgesehen habt, sind darüber hinaus auch weiterhin sinnvoll. Ein Reparatur-Bot wird weiterhin oft benötigt und verkürzt Wartezeiten für Raid- und Dungeon-Spieler.

Nachfrage für die Items entscheidet über den Gewinn

Kommt man damit wirklich auf 47.000 Gold die Stunde? Hier muss man wohl mit einem klaren „Kommt darauf an“ antworten. Grundsätzlich lässt sich der Goldbetrag sicherlich erfarmen, doch müssen genug Abnehmer für die Gegenstände, wie die Hämmer oder das Reittier, gefunden werden. Die Einnahmen werden von Realm zu Realm schwanken.

Das Suchen von Abnehmern kann durchaus mehr Zeit in Anspruch nehmen, wer seine Items aber immer wieder brav ins Auktionshaus stellt, sollte die früher oder später auch loswerden.

Das schicke Reittier braucht noch so manch einer – es wird gut dafür gezahlt.

Besonders bei dem Reittier dürfte es sich anbieten, das auch gelegentlich im Handelschannel anzupreisen. Denn schicke Dinge, wie große Mounts verkaufen sich am besten, wenn mögliche Sammler sie direkt einmal anklicken und sehen können – der Handelschannel ist da euer Freund.

Prüft am besten aber schon vor dem Farmen, ob das Reittier oder der Automatikhammer bei euch auf dem Realm bereits in Massen angeboten wird. Sollte das der Fall sein, könnte es deutlich schwieriger werden, Abnehmer zu finden oder ihr müsst den Preis ordentlich drücken.

Mit welcher Methode verdient ihr gerade euer Gold in World of Warcraft? Habt ihr einen Trick, den ihr anderen Spielern mit auf den Weg geben wollt?

