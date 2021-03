WoW: 5 Fragen, die Shadowlands noch beantworten muss

WoW: Shadowlands ist seinen Spielern noch einige Antworten schuldig. Wir zeigen, welche Fragen Blizzard auf jeden Fall noch beantworten muss.

Der Start-Content von World of Warcraft: Shadowlands ist in weiten Teilen durchgespielt. Auch die gemütlichsten Spieler dürften so langsam alle Quests abgeschlossen und den Raid Schloss Nathria gemeistert haben. Doch obwohl jede Menge Story bereits in den Gebieten der Schattenlande abgehandelt wurde, sind viele Fragen noch ohne Antwort geblieben. An vielen Stellen hat Shadowlands sogar mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Wir schauen auf die 5 Fragen, die Shadowlands auf jeden Fall noch klären muss.

1. Was ist mit Tyrande Wisperwind?

Während die meisten Pakte eine recht fokussierte Story hatten, die sich auf ein Problem konzentriert, war die Kampagne der Nachtfae ein Sonderling. Hier sprang die Aufmerksamkeit immer wieder zwischen drei Problemen hin und her:

Die Drust als Bedrohung des Ardenwalds

Bwonsamdi und die Seelen der Loa

Tyrande Wisperwind und ihre Probleme mit der Macht als Nachtkriegerin

Während die Drust besiegt und die Loa gerettet werden, verpufft die Auflösung des letzten Punktes komplett. Das Schicksal von Tyrande Wisperwind ist noch immer in der Schwebe. Nachtelfen-Spieler hatten sich hier mehr erhofft.

Tyrandes Schicksal ist ungewiss. Ihre Tochter versucht ihr panisch zu helfen.

Bisher wissen wir nur, dass die Mächte der Nachtkriegerin langsam aber sicher Tyrande verschlingen und sie töten werden, wenn nicht eingegriffen wird. Außerdem ist klar, dass sie gegenwärtig im Schlund und in Torghast unterwegs ist, auf der Suche nach Sylvanas Windläufer.

Es wäre denkbar, dass Tyrande beim Kampf gegen Sylvanas in Patch 9.1 Ketten der Herrschaft auftaucht. Hoffentlich gibt es hier mehr Infos und einen vernünftigen, vorläufigen Abschluss ihrer Reise als Nachtkriegerin.

2. Welche Seele hat der Kerkermeister benutzt?

Im Verlaufe der Torghast-Questreihe haben die Spieler einige Cinematics zu sehen bekommen, die zahlreiche Details zur Story von Anduin, Sylvanas und dem Kerkermeister enthüllt haben. Es wurden nicht nur wichtige Personen wie Jaina, Baine und Thrall gerettet, sondern auch Einblicke in das Treiben des Kerkermeisters gewährt.

Wessen Seele hält der Kerkermeister in der Hand? Ist es überhaupt wichtig?

Dabei war vor allem das Schmieden der Gramklinge interessant. Das Schwert von Anduin wurde umgeschmiedet, um zu einer Runenklinge ähnlich wie Frostgram zu werden. Im entsprechenden Cinematic gibt es eine kurze Szene, die den Fokus eindeutig auf den Kerkermeister und sein Handeln lenkt. Er greift in einen Riss und holt einen blauen Kristall hervor, vermutlich eine Seele.

Hier wird viel spekuliert, ob das einfach nur hübsch aussehen sollte, oder aber eine tiefere Bedeutung hat, welche Seele da benutzt wurde.

Die gängigste Theorie ist, dass es sich dabei um die Seele von Arthas oder Ner’zhul handelt, die beide zuvor die jeweiligen Lichkönige waren. Immerhin wissen wir, dass Arthas’ Seele von Uther in den Schlund geworfen wurde. Ob sie vom Kerkermeister für seine Zwecke genutzt wird, ist allerdings noch unklar.

3. Wer ist die Schwester der Winterkönigin?

Die Hauptstory vom Ardenwald war ziemlich mitreißend und hat vielen Spielern gut gefallen. Vor allem das Finale mit der Rettung Yseras wurde mit einem richtig schönen Cinematic belohnt. Doch ein kleiner Satz der Winterkönigin ließ die Spieler aufhorchen.

Bei dem Versuch, den Wildsamen von Ysera zu retten, kommen die Fae zur Nachtkönigin und flehen sie an, den Wildsamen mit Anima zu versorgen. Die Winterkönigin scheint davon allerdings nicht sonderlich begeistert zu sein und erklärt:

„Das stammt von meiner Schwester.“

„Warum sollte ich ihr Haustier retten?“

Eigentlich wollte die Winterkönigin gar nicht helfen. Denn Ysera ist das “Haustier” ihrer Schwester.

Obwohl sie sich nach einiger Überzeugungsarbeit dennoch dazu bereit erklärt und Ysera zur Wiedergeburt im Ardenwald verhilft, bleibt eine Frage unbeantwortet:

Wer zum Nether ist die Schwester der Nachtkönigin?

Im Grunde gibt es hier nur zwei Kandidatinnen, die wirklich infrage kommen.

Die offensichtliche Antwort wäre Elune. Immerhin war es die Mondgöttin selbst, die Yseras Seele bei ihrem Tod in Val’Sharah in die Sterne emporgehoben und dann in den Ardenwald geschickt hat. Wenn Elune die Schwester der Nachtkönigin wäre, würde das bedeuten, dass auch Elune über ein Reich der Schattenlande wacht und sie selbst ebenfalls zum „Pantheon des Todes“ gehört. Immerhin gibt es noch viel mehr Reiche in den Schattenlanden als nur die vier, die wir besuchen.

Unterstützt wird das auch durch die abgespielte Musik im Cinematic. Hier läuft die Nachtelfenmusik und genau die Passage, in der die weibliche Stimme “Elune Adore” singt.

Eine zweite Möglichkeit wäre Eonar. Denn es war die Titanin Eonar, die Ysera (und Alexstrasza) vor langer Zeit segnete und ihr die Macht über den Smaragdgrünen Traum war. Da der Smaragdgrüne Traum eine Art Gegenentwurf ist (Ardenwald steht für den Herbst, der Traum eher für den Frühling), wäre es möglich, dass Eonar als eine Art „Schwester“ der Nachtkönigin gesehen wird.

Es bleibt zu hoffen, dass Blizzard die Fans hier nicht zu lange im Dunkeln tappen lässt. Denn das Zusammenspiel zwischen den Seelen, Elune, Eonar und der Nachtkönigin könnte ziemlich interessant werden.

4. Wo ist der Primus?

Ein weiteres ungelöstes Rätsel von Shadowlands ist der Verbleib des Primus. Der ist nämlich eigentlich der Chef von Maldraxxus, aber seit einer ganzen Weile schon abwesend. Es gibt mehrere Theorien, was mit dem Primus geschehen ist, aber noch keine finalen Aussagen.

Während viele Spieler bereits vermuten, dass es sich bei dem Runenmetz um den Primus handelt, der schon früh von dem Kerkermeister gefangen wurde, gibt es daran noch einige Zweifel.

Ist der Runenmetz der Primus? Möglich wäre es – aber es gibt auch Gegenargumente.

Zum Beispiel stimmt das Aussehen des Primus in seiner Darstellung in Maldraxxus nicht mit der des Runenmetzes überein. So weicht etwa die Anzahl der Finger ab. Dabei könnte es sich aber auch nur um ein Versehen handeln oder um eine bewusste Abwandlung, damit die Identität des Runenmetzes nicht sofort auffliegt.

Hier muss Blizzard noch eine Erklärung liefern oder zumindest verraten, wohin es den Primus verschlagen hat. Denn erst dann können alle Maldraxxus-Anhänger wieder in Frieden an ihre Monstrosität gekuschelt schlafen.

5. Wer hat die Seelenrichterin ausgeschaltet?

Zuletzt ist die größte Frage von Shadowlands noch gar nicht beantwortet, nämlich die nach dem Ursprung der ganzen Erweiterung.

Immerhin ist die Anima-Dürre in den Schattenlanden entstanden, weil die Seelenrichterin in Oribos angegriffen und ausgeschaltet wurde. Wo sie normalerweise die Seelen in unterschiedliche Reiche einteilt, werden nun alle Seelen direkt in den Schlund geleitet.

Der Angriff auf die Seelenrichterin hat das Chaos erst ausgelöst.

Aber woher kam dieser Angriff auf die Seelenrichterin? Offensichtlich aus einer Welt der Sterblichen, denn der “rote Splitter” kam zusammen mit dem Fluss aller Seelen aus dem Himmel geschossen.

Das muss allerdings bereits zu Zeiten von WoW: Legion geschehen sein, denn wir wissen, dass Ysera eine der letzten Seelen war, die noch in die Schattenlande überging, bevor das System kollabierte.

Der Zusammenbruch der Maschinerie des Todes muss also irgendwann im Verlauf der Handlung von Legion geschehen sein. Doch welche Seele könnte der Auslöser gewesen sein? War es überhaupt eine Seele von Azeroth?

Habt ihr noch andere Fragen, die Blizzard auf jeden Fall beantworten muss? Den Ausgang welcher Geschichte wartet ihr am sehnsüchtigsten ab?