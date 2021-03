Der nächste Patch 9.0.5 von WoW: Shadowlands hat ein Release-Datum. Nächste Woche geht’s los. Wir verraten, was drinsteckt.

Die Spieler von World of Warcraft: Shadowlands sitzen auf heißen Kohlen. Schon seit einer Weile warten alle auf den nächsten „Mini-Patch“, der eine Handvoll von Balancing-Änderungen sowie endlich aufwertbare Beute aus „Mythisch+“ mit sich bringt. Jetzt hat Blizzard ein Release-Datum veröffentlicht. Schon nächste Woche geht’s los.

Wann genau erscheint der Patch 9.0.5? Das Update 9.0.5 erscheint direkt nach den Wartungsarbeiten am 10. März 2021, also am kommenden Mittwoch. Aufgrund der Zeitverschiebung und den unterschiedlichen Wartungsarbeiten geht es in Amerika bereits am 9. März los.

Was steckt im Patch? Der Patch bringt nur wenig „neuen“ Content, wenn man von einem sehr coolen, kostenlosen Reittier für alle absieht. Es geht bei dem Patch vor allem darum, das Balancing ein wenig anzupassen und Tapferkeitspunkte wieder ins Spiel zu bringen, mit denen die Spieler ihre Items aus Dungeons aufwerten können.

Wie genau die Aufwertung und das Farmen von Tapferkeitspunkten funktioniert, haben wir in diesem Artikel erklärt.

Dämonenjäger bekommen ein paar kleine Nerfs.

Was wird an der Balance geändert? Eine ganze Menge. Fast an allen Klassen gibt es kleine Anpassungen, vor allem in Bezug auf die Pakt-Fähigkeiten.

Tank-Dämonenjäger verlieren etwa 10 % Schaden bei der Nachtfae-Fähigkeit „Die Jagd“.

Nekrolord-Schurken sich über deutlich mehr Schaden von Gezackter Knochenstachel (300 %) freuen können.

Schutz-Krieger bekommen ebenfalls eine ordentliche Damage-Spritze und verursachen mit allen Fähigkeiten 10 % mehr Schaden.

Sämtliche Einzelheiten zu den Balancing-Änderungen könnt ihr aus den offiziellen Patchnotes entnehmen.

Wann kommt der nächste Patch? Nachdem Patch 9.0.5 veröffentlicht wurde, dürfte Blizzard zeitnah damit beginnen, den nächsten großen Patch 9.1 Ketten der Herrschaft zu testen. Der ist dann das erste „richtige“ Content-Update für Shadowlands und bringt einen neuen Raid, einen neuen Mega-Dungeon und jede Menge neue Quests. Da der Patch 9.1 ziemlich umfangreich wird, dürfte es aber noch mehrere Monate dauern, bis das Update veröffentlicht wird.

Hoffentlich können die kleinen Verbesserungen aus Patch 9.0.5 so lange unterhalten, dass die Spieler nicht das Interesse verlieren.