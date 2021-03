WoW: Mit dem Launch von Patch 9.0.5 könnt ihr richtig viel grinden

PvE-Spieler sollten sich darauf einstellen, mit dem Launch von Patch 9.0.5 viel Zeit in Dungeons zu verbringen. Denn World of Warcraft lässt euch sehr viel nacharbeiten.

Der kleine Patch 9.0.5 ist für viele PvE-Spieler eine deutliche Verbesserung. Ausrüstung aus „Mythisch+“-Dungeons lässt sich dann mit Tapferkeitspunkten verbessern. Doch um an die ranzukommen, muss man eine ganze Menge farmen. Es gibt zwar wieder ein wöchentliches Cap, doch zum Start bekommt ihr einen dicken „Vorschuss“. Wer viel aufwerten will, muss dann auch viel farmen.

Was hat Blizzard vor? Eigentlich gibt es bei den Tapferkeitspunkten ein wöchentlich steigendes Cap von 750. Das heißt, pro Woche könnt ihr nur 750 Tapferkeitspunkte sammeln. Da die Entwickler jedoch wollen, dass die Spieler mit dem System ein bisschen Vorlauf bekommen und sich direkt daran machen können, einige Items aufzuwerten, wird das Cap von Beginn an höher angesetzt.

Bereits in Woche 1 könnt ihr satte 5.000 Tapferkeitspunkte aus „Mythisch+“-Dungeons sammeln. Dieses Cap erhöht sich dann mit jeder verstreichenden Woche um 750. In Woche 2 könnt ihr also ein Maximum von 5.750 sammeln, in Woche 3 steigt das auf 6.500 und so weiter.

Darauf müsst ihr achten: Bei den hohen Caps sollte man jedoch beachten, dass jeder Charakter nur maximal 1.500 Tapferkeitspunkte gleichzeitig besitzen kann. Auch wenn das „allgemeine Sammel-Cap“ höher liegt, muss man erst welche von den 1.500 Punkten ausgeben, um weitere Tapferkeitspunkte anhäufen zu können. Die Spieler sind also angehalten, ihre Punkte schon möglichst zeitnah in Verbesserungen von Gegenständen zu investieren.

Tapferkeitspunkte gibt es für den Abschluss von „Mythisch+“-Dungeons sowie in geringer Menge auch von den täglichen Berufungs-Quests eures Paktes.

Ihr müsst ordentlich Dungeons farmen, um die Tapferkeitspunkte einzuheimsen.

Was kann man alles aufwerten? Mit den Tapferkeitspunkten können sämtliche Beute-Gegenstände aufgewertet werden, die Spieler nach der Veröffentlichung von Patch 9.0.5 in Dungeons verdient haben. Gegenstände, die sich bereits vorher im Besitz der Spieler befanden, können nicht aufgewertet werden.

Damit Gegenstände aufgewertet werden können, müssen allerdings bestimmte Erfolge abgeschlossen werden. Der höchste erreichte Erfolg legt dabei fest, wie hoch Items aufgewertet werden können. Die genauen Werte entnehmt ihr dieser Tabelle:

Notwendiger Erfolg Maximales Itemlevel Kein Erfolg 200 Alle Dungeons auf M+5 (in Zeit) 207 Alle Dungeons auf M+10 (in Zeit) 213 Alle Dungeons auf M+15 (in Zeit) 220

Gibt es auch Alternativen zur Ausgabe? Wer keine Gegenstände mit Tapferkeitspunkten aufwerten möchte, kann die Punkte auch bei einem neuen Händler ausgeben. Der hat verschiedene Handwerksmaterialien, wie etwa Stoffe, Leder oder Kräuter im Angebot. So haben alle Spieler etwas von den Tapferkeitspunkten, selbst wenn sie mit den Aufwertungen nichts anfangen können.

Habt ihr Lust auf das Tapferkeitssystem? Oder ist das für euch ein weiterer Grind, auf den ihr keine Lust habt?

Nach dem Mini-Patch dürfte Blizzard mit Hochtouren an Patch 9.1 Ketten der Herrschaft arbeiten.