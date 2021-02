Die Spieler von World of Warcraft sind enttäuscht. Denn Blizzard will ihnen etwas nicht mehr geben, auf das viele schon lange warten: Neue Charakter-Anpassungen.

Im Großen und Ganzen lief die Vorstellung der neuen Inhalte für World of Warcraft auf der BlizzCon ohne große Probleme über die Bühne. Klar, einige der Inhalte wurden im Vorfeld geleakt, doch das großartige Cinematic und die Aussicht auf einen neuen Raid machten vieles wett. Doch im Forum und im Subreddit gibt es dennoch eine Menge Unzufriedenheit.

Der Grund dafür lag im Q&A, das eine Antwort der Entwickler enthielt, die vielen Spielern so gar nicht schmeckte.

Wir werden keine neuen Charakter-Anpassungen in Shadowlands bringen. Ely Cannon

Was wurde gesagt? Während des Q&A kam die folgende Frage auf: „Wird es noch mehr neue Charakter-Anpassungen in Shadowlands geben?“ Damit bezieht sich der Fragesteller auf Hautfarben, Frisuren und andere kosmetische Anpassungen. Daraufhin antwortete Ely Cannon, der Art Director:

Wir werden nicht noch mehr Charakter-Anpassungen in Shadowlands hinzufügen. Lasst mich das erklären. Wir denken, dass wir eine ziemlich gute Menge an Anpassungen hinzugefügt haben. Wir haben versucht, Dinge für quasi alle Völker hinzuzufügen, nur für sehr wenige gab es nicht so viele. Und das sind Dinge, die wir in der Zukunft angehen werden; zu schauen, was wir für die Völker tun können, die nicht so viel bekommen haben. Wir versuchen das ganz behutsam und mit viel Nachdenken zu machen. […] Das sind Projekte, die ziemlich groß sind. Wir wollen sicherstellen, dass wir die nötige Zeit darin investieren und uns das gut überlegen und dass wir neue Anpassungen veröffentlichen, wenn es wirklich gut für das Spiel und die Spieler ist. Und das muss parallel dazu passieren, dass es neuen Content gibt.

So reagieren die WoW-Fans auf reddit: Die Aussage führte dazu, dass Blizzard jede Menge Kritik einstecken musste. In den letzten Tagen kochten gleich mehrere Beiträge auf reddit hoch, die in vielen Fällen 8.000 oder mehr Upvotes vorweisen konnten – offenbar ein Thema, das die Community erhitzt.

Die meisten sind enttäuscht, vor allem in Hinblick auf das Volk der Nachtgeborenen. Die sind in den Augen vieler nicht gut gelungen. Zum einen sehen sie kaum so aus wie die Nachtgeborenen-NPCs in Suramar, zum anderen haben sie mit Abstand die wenigsten Anpassungsmöglichkeiten – es gibt jeweils nur eine Handvoll Optionen. Während Menschen, Elfen und Orcs inzwischen viele Details und Möglichkeiten haben, sind Nachtgeborene häufig noch identisch.

Das führte auch dazu, dass eine Reihe von Memes auftauchte, wie etwa dieses hier:

Doch auch Spieler, die andere Völker in WoW favorisieren, sind unzufrieden. So finden es viele Spieler unlogisch, dass etwa Leerenelfen nicht alle Anpassungen der Blutelfen haben – wie etwa die Ohrengröße (Link zum WoW-Reddit). Dafür gäbe es keine sinnvolle Erklärung, weder aus Entwickler- noch aus Story-Sicht.

Wie ginge es besser? Ein Spieler war besonders angefressen. Der Reddit-Nutzer keyboardturn erklärte, dass er anhand der WoW-Modelle sich selbst Charakter-Anpassungen und ähnliches beigebracht hätte.

Er bräuchte da im Schnitt nur 10-15 Minuten, um eine Frisur etwa von einem Volk auf ein anderes zu übertragen. Wenn Blizzard behaupte, dass das viel Zeit fresse, dann sei das schlicht eine Lüge.

Auch unter diesem Beitrag gibt es zahlreiche Kommentare, wie unzufrieden man über die Entscheidung von Blizzard ist und dass dies einen klaren Dämpfer für die BlizzCon beschert hat.

Hättet ihr euch noch mehr Charakter-Anpassungen gewünscht? Oder seid ihr zufrieden mit dem, was Blizzard in Shadowlands schon gebracht hat?

