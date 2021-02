WoW: Neues Cinematic zu Patch 9.1 – Die Waffe Anduin Wrynn

Was kommt sonst noch im Patch? Abgesehen von der Story rund um Anduin steckt im Patch 9.1 „Chains of Domination“ aber noch eine ganze Menge mehr. Bisher bestätigt sind:

Anduin tritt an die Kyrianer heran und bittet sie um einen Schlüssel – doch dann tritt die Dunkelheit in Anduin zutage. Seine Seele ist an den Kerkermeister gebunden, er ruft seine Gramklinge und attackiert die Archon.

Die BlizzConline ist gestartet und hat damit begonnen, die Neuerungen für Spiele aus dem Blizzard-Universum anzukündigen. Obwohl es bereits einen massiven Leak zu World of Warcraft gab, fehlten noch viele Details zur Wandlung von Anduin Wrynn . Jetzt wurde der erste Trailer zu Patch 9.1 Chains of Domination veröffentlicht und schließt diese Wissenslücke. Seht hier das Cinematic:

