WoW: In Patch 9.1 kämpft ihr endlich gegen Sylvanas Windläufer

Was ist bereits bekannt? Bisher ist klar, dass ein Kampf gegen Sylvanas Windläufer im neuen Schlachtzug „Sanktum der Herrschaft“ (Sanctum of Domination) stattfinden wird. Das ist ein neuer Abschnitt innerhalb des Turmes Torghast, der bisher noch verborgen war. Einer von den insgesamt 10 Bosskämpfen ist laut dem Leak eine „schicksalhafte“ Konfrontation mit Sylvanas Windläufer.

Die BlizzConline 2021 ist zwar noch gar nicht gestartet, aber ein Leak lässt bereits tief in das blicken , was auf die Spieler von World of Warcraft: Shadowlands zukommt. Vor allem der große Patch 9.1 ist ein Thema, denn der wird es in sich haben. Nicht nur wird es eine massive Veränderung für Anduin Wrynn geben, sondern auch eine andere Baustelle wird angegangen. Ein Konflikt, auf den Spieler schon lange gewartet haben, wird endlich ausgetragen: Es kommt zum Kampf gegen Sylvanas Windläufer.

