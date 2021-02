WoW: Ab heute lohnt sich raiden – So viel Beute droppt jetzt

Die Drop-Raten für Beute im Raid Schloss Nathria von WoW wurden verbessert. Wir verraten euch, mit wie viel Loot ihr genau rechnen könnt.

Raiden fühlte sich in World of Warcraft: Shadowlands für viele Spieler nicht belohnend genug an. Zu selten gab es brauchbare Beute, zu wenige Gegenstände im Allgemeinen aus dem Schlachtzug. Ein Hotfix hat mit den heutigen Wartungsarbeiten (17.02.2021) dafür gesorgt, dass es mehr Beute aus Schloss Nathria gibt.

Was wurde geändert? Alle Bosse im Schloss Nathria hinterlassen nun 33 % mehr Beute. Das dürfte für die meisten Raidgruppen ein Gegenstand mehr pro Boss sein. Zusätzlich dazu werden die Abzeichen, die beim Pakt-Sanktum für Waffen eingetauscht werden, häufiger fallengelassen. Wer also noch auf der Suche nach einer guten Waffe ist, für den dürfte sich ein Besuch im Raid nun richtig lohnen.

Was bedeutet das im Detail? Abhängig von der Schlachtzugsgröße gibt es nun mehr Beute von den einzelnen Bossen. Die folgende Tabelle schlüsselt genau auf, mit wie vielen Items ihr bei einem Bosskill rechnen könnt. Jeder zusätzliche Spieler addiert quasi 20% mehr Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Item.

Anzahl der Spieler im Raid Beute pro Boss 10 2 Items 11 80 % Chance auf 2 Items

20 % Chance auf 3 Items 12 60 % Chance auf 2 Items

40 % Chance auf 3 Items 13 40 % Chance auf 2 Items

60 % Chance auf 3 Items 14 20 % Chance auf 2 Items

80 % Chance auf 3 Items 15 3 Items 16 80 % Chance auf 3 Items

20 % Chance auf 4 Items 17 60 % Chance auf 3 Items

40 % Chance auf 4 Items 18 40 % Chance auf 3 Items

60 % Chance auf 4 Items 19 20 % Chance auf 3 Items

80 % Chance auf 4 Items 20 4 Items 21 80 % Chance auf 4 Items

20 % Chance auf 5 Items 22 60 % Chance auf 4 Items

40 % Chance auf 5 Items 23 40 % Chance auf 4 Items

60 % Chance auf 5 Items 24 20 % Chance auf 4 Items

80 % Chance auf 5 Items 25 5 Items 26 80 % Chance auf 5 Items

20 % Chance auf 6 Items 27 60 % Chance auf 5 Items

40 % Chance auf 6 Items 28 40 % Chance auf 5 Items

60 % Chance auf 6 Items 29 20 % Chance auf 5 Items

80 % Chance auf 6 Items 30 6 Items

Im mythischen Schloss Nathria droppen hingegen bei jedem Boss ausnahmslos 4 Gegenstände.

Kommt auch was für Dungeons? Ja, allerdings erst im nächsten Update, dem Patch 9.0.5. Die Droprate der Gegenstände aus „Mythisch+“ wird zwar nicht erhöht, dafür gibt es eine neue Währung, die Tapferkeitspunkte. Die können dann angesammelt und genutzt werden, um Gegenstände aus Dungeons aufzuwerten und damit deutlich lukrativer zu machen. Dafür ist natürlich vorausgesetzt, dass man diese Items überhaupt erst bekommt. Bei 1-2 Items pro abgeschlossenem Dungeon könnte das aber eine Weile dauern, was aktuell von vielen Spielern kritisiert wird.

Stürzt ihr euch ab heute wieder in den Raid? Oder hat die Änderung für eure Spielplanung quasi gar keine Auswirkung?

Was sich ansonsten bald in WoW ändert, das erfahren wir auf der BlizzConline am Freitag.