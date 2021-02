WoW ändert Items von Ve’nari – Kommt da ein neuer Grind?

Es wäre aber durchaus möglich, dass Blizzard neue Gegenstände einführt, die diese Funktion ersetzen. Ob die in einem neuen Gebiet, bei einem neuen Händler oder doch wieder bei Ve’nari landen, ist noch nicht klar. Das wird wohl erst der PTR von Patch 9.1 zeigen, der sicher auf der BlizzConline am kommenden Freitag vorgestellt wird.

Was bedeutet das? Vermutlich heißt das, dass Ve’nari wohl in Patch 9.1 nicht mehr als Quelle für Medien und Sockelplätze dienen wird. Garantiert ist jedoch, dass es sich nicht lohnt, diese Gegenstände nun zu horten, um sie in einem späteren Patch zu verwenden – denn das geht schlicht nicht.

Der PTR von Patch 9.0.5 ist in World of Warcraft aktiv und einige der kommenden Änderungen können bereits ausgetestet werden. Das größte neue Feature ist wohl die Einführung von Tapferkeitspunkten für „Mythisch+“-Ausrüstung. Doch es gibt auch ein paar kleinere Anpassungen, die bisher unter dem Radar liefen. Eine davon ist die Änderung von den Gegenständen bei Ve’nari.

Auf dem PTR haben die Gegenstände von Ve’nari in World of Warcraft neue Beschränkungen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?

