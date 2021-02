WoW: Neuer Patch kommt – Aber wird es nur ein Mini-Update?

Mehr Infos auf der BlizzConline: Es ist fest davon auszugehen, dass Blizzard sich mit den Informationen zu kommenden Patches noch zurückhalten wird. Immerhin steht in knapp 2 Wochen die BlizzConline an. Das ist das Ersatzevent für die BlizzCon. Hier werden neue Inhalte und künftige Pläne enthüllt.

Was ist das für ein Patch? Blizzard bereitet den PTR für den Patch 9.0.5 vor. Das haben die Kollegen von wowhead bereits rausgefunden. Das ist das erste richtige Update seit dem Release, wenngleich es zahlreiche Hotfixes gab. Diese hatten zuvor vor allem die Balance und Bugs behoben, es ging dabei also lediglich um Feintuning.

Die neuste Erweiterung von World of Warcraft, Shadowlands, ist inzwischen seit einigen Monaten live. Für gewöhnlich ist um diese Zeit schon längst der nächste Patch weit in der Testphase und in einigen Erweiterungen wäre er sogar schon implementiert. Doch bisher gab es keine Hinweise darauf, dass oder wie es mit WoW weitergeht – bis jetzt.

