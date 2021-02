Was haltet ihr von den Anpassungen? Wurde das Zeit? Oder nerft Blizzard gerade zu viel in Grund und Boden?

Seit dem Launch von WoW: Shadowlands beschweren sich Tanks darüber, dass sie in vielen Dungeons gar nicht mehr richtig tanken, sondern einfach nur noch weglaufen. Wenig verwunderlich, denn ungefähr ab Stufe M+12 hauen die Gegner so stark zu, dass selbst gut ausgerüstete Tanks nach wenigen Schlägen aus den Latschen kippen. Blizzard hat die Kritik der Tanks gehört und reagiert nun. Insgesamt 7 der 8 Dungeons bekommen Nerfs und sogar einer der Affixe wird abgeschwächt.

Tanks in World of Warcraft sollen nicht mehr feige wegrennen müssen. Neue Nerfs sorgen dafür, dass Tanks bald wieder standhaft bleiben können.

Insert

You are going to send email to