WoW: Mega-Nerf – Blizzard schwächt 4 Dungeons aus Shadowlands

Es gibt große Nerfs für die Nekrotische Schneise in WoW: Shadowlands. Doch auch drei andere Dungeons werden spürbar einfacher für euch.

Mit den Wartungsarbeiten diese Woche (Mittwoch, 27.01) gibt es einen kleinen Patch bei World of Warcraft. Der hat es allerdings in sich und dürfte vor allem für Dungeon-Spieler interessant sein. Denn vier der aktuell acht Dungeons von WoW: Shadowlands werden angepasst und bekommen einige Nerfs spendiert. Vor allem die Nekrotische Schneise wird deutlich einfacher auf allen Schwierigkeitsstufen.

Dungeon-Nerfs vom 27.01 – Alle Änderungen

Was sich in den vier Dungeons ändert, haben wir hier für euch aufgelistet:

Seuchensturz

Markgräfin Stradama Seuchengebundene Ergebene haben 40 % weniger Leben und verursachen 40 % weniger Schaden. Infektiöser Regen wird in der letzten Phase des Kampfes seltener gewirkt. Das Timing von Seuchenschmettern wurde leicht abgewandelt, sodass man ein wenig mehr Zeit für die Bewegung hat.



Der Dungeon in Maldraxxus bekommt nur einen Nerf – aber der dürfte helfen.

Die Blutigen Tiefen

Ein Fehler wurde behoben, bei der fliegende Kammerwachen nicht zu den Prozenten eines mythischen Schlüsselsteins zählten.

Kryxis der Gefräßige Trennendes Schmettern verursacht nun 20 % weniger Schaden auf allen Schwierigkeiten. Essenzabsorption verursacht 20 % weniger Schaden auf mythischer Schwierigkeit.

Henker Torvold Die Lebenspunkte der Flüchtigen Manifestation wurden um 20 % reduziert.



Spitzen des Aufstiegs

Lakesis, Klotos und Astronos sind nicht länger von Schlüsselstein-Affixen betroffen, die beim Tod ausgelöst werden (wie etwa: Blutig).

Lakesis, Klotos und Astronos erhöhen den erlittenen Schaden mit Unterdrückung nur noch um 1 % pro Stapel (vorher 2 % pro Stapel).

Die Nekrotische Schneise

Wenn Blutiger Wurfspeer und Entladene Anima mehr als 8 Ziele treffen, dann wird der Schaden auf alle Gegner gleichmäßig aufgeteilt.

Die Waffen der Kyrianer (Blutiger Wurfspeer, Ausrangierter Schild, Entladene Anima und Vergessener Schmiedehammer) bleiben nun über den Tod hinaus erhalten.

Der Schaden von Morschknochenarmbrustschützen wurde um 20 % reduziert.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Morschknochenarmbrustschützen die Rüstung des Ziels ignorierten.

Der Schaden von Morschknochenkriegern wurde um 20 % reduziert.

Frostblitzsalve des Morschknochenmagiers verursacht nun 20 % weniger Schaden und die Zauberzeit wurde von 2,5 Sekunden auf 3,5 Sekunden erhöht.

Frostblitz des Morschknochenmagiers verursacht 36 % weniger Schaden und die Zauberzeit wurde von 2,0 Sekunden auf 2,5 Sekunden erhöht.

Die Lebenspunkte von Leichenspalterm wurden um 29 % reduziert.

Die Lebenspunkte von Leichensammlern wurden um 29 % reduziert.

Die Lebenspunkte von Zusammengeflickter Vorhut wurde um 14 % reduziert.

Die Lebenspunkte von Nar’zudah wurden um 20 % reduziert.

Die Lebenspunkte von Skelettmonstrum wurden um 20 % und der verursachte Nahkampfschaden um 25 % reduziert.

Die Lebenspunkte vom Kyrianischen Flickwerk wurden um 25 % und der verursachte Nahkampfschaden um 17 % reduziert.

Pestknochen Aaswürmer benötigen nun 5 Stapel von Blut verschlingen, um Aasexplosion wirken zu können (vorher 3).

Amarth Die Reichweite wurde reduziert, in der Skelette beim Zauber Land der Toten erscheinen. Der Bonus auf die Angriffsgeschwindigkeit von Unheilige Raserei wurde um 20 % reduziert. Der verursachte Schaden von Reanimierter Krieger wurde um 20 % reduziert. Der verursachte Schaden von Reanimierter Armbrustschütze wurde um 20 % reduziert. Der verursachte Schaden des Frostblitzes des Reanimierten Magiers wurde um 20 % reduziert. Der verursachte Schaden der Frostblitzsalve des Reanimierten Magiers wurde um 36 % reduziert und die Zauberzeit auf 2,5 Sekunden erhöht (vorher 2 Sekunden).

Chirurg Fleischnaht Die Dauer von Einbalsamierungssekret wurde auf 1 Minute reduziert (vorher 6 Minuten).



Was bedeuten die Änderungen? Vor allem die Änderungen an der Nekrotischen Schneise sind schon lange gewünscht. Hier fühlte sich fast jede Gruppe an Trashmobs wie ein kleiner Miniboss an. Grundsätzlich galten hier viele Fähigkeiten – besonders in Mythisch+ – als „overtuned“. Dass jetzt eine Änderung kommt, dürfte dafür sorgen, dass in den darauffolgenden Wochen weitere Rekorde purzeln.

Findet ihr die Anpassungen gut? Oder sind die Nerfs alle unnötig gewesen?

