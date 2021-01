Aber wie seht ihr das? Habt ihr Spaß an euren Twinks oder fühlt es sich wie quälende Arbeit an?

Insgesamt komme ich zu dem Schluss, dass das Nachziehen von Twinks in Shadowlands ziemlich einfach ist. Es gibt zwar kleinere Hürden, doch nichts davon hält den Charakter lange zurück, um effektiv in PvE oder PvP zu sein. Ich finde, das ist gut gelöst worden und sorgt dafür, dass das Spielen von Zweitcharakteren eine Menge Spaß macht.

Wenigstens sind die Upgrades von Ve’nari für Torghast accountweit. Wenn auf dem Hauptcharakter also bereits Upgrades etwa für die Händler in Torghast freigeschaltet wurden, gelten sie auch für eure Zweitcharaktere.

Das einzige Manko hier ist der Umstand, dass neue Charaktere sich in Torghast erst durch die niedrigen Ebenen prügeln müssen, um die höheren freizuschalten. Das fühlt sich oft nach verschwendeter Zeit an, wenn man weiß, dass man auch schon locker Stufe 7 oder 8 bewältigen könnte, aber noch auf 2 oder 3 rumdümpelt.

Doch auch hier muss man Abwägen, was man eigentlich möchte. Für einen Zweitcharakter dürfte es in den ersten Wochen vollkommen ausreichend sein, ein legendäres Item auf Stufe 1 oder 2 zu besitzen. Denn mit steigender Gegenstandsstufe werden nur die Attribute des Legendary-Items besser, nicht aber der legendäre Effekt. Wem es nur um den reinen Effekt geht, der kann auch einfach ein Item auf Stufe 190 tragen und es dann nach und nach aufwerten.

Obendrein gibt es am Ende sogar noch eine Waffe auf Itemlevel 187 – also LFR-Niveau. Das genügt vollkommen, um damit für weitere Abenteuer im Endgame gerüstet zu sein.

Häufig liest man, dass das Ausrüsten von Zweitcharakteren anstrengend sei und macht hier vor allem die reduzierten Drop-Raten in Dungeons und Raids verantwortlich. Ich kann diesen Kritikpunkt nur sehr begrenzt nachvollziehen, denn ich finde, es war noch nie so einfach, einen Zweitcharakter passabel auszurüsten.

Wer mit seinem Hauptcharakter in WoW: Shadowlands sein legendäres Item aufgewertet, die Pakt-Kampagne durchgespielt und alle aktuellen Ziele erreicht hat, der schielt vielleicht auf einen zweiten Charakter. Doch wie „gut“ lassen sich Zweitcharaktere in Shadowlands spielen? Wie twink-freundlich ist die Erweiterung tatsächlich? Das möchte ich hier erläutern.

