Allerdings ergibt die Knappheit zumindest von der Geschichte her einen Sinn. Schließlich geht es in der Story von Shadowlands genau um das Problem, dass kaum noch Anima verfügbar ist. Mit der versteckten Quest wirkt ihr dem zumindest etwas entgegen.

So schaltet ihr sie frei: Um „Wettet auf Euch selbst“ freizuschalten, müsst ihr zuvor einige weitere Quests erledigen. Die Starter-Quest „Ich könnte ein Streiter sein“ könnt ihr bei Anzio der Unfehlbare annehmen. Der steht etwa bei den Koordinaten 50/51 in Maldraxxus. Folgt anschließend der Questreihe und den Folge-Quests:

Ihr nehmt die Quest genau vor dem Theater an und findet den entsprechenden Boss dann auch schon direkt in der Arena. Dort rotieren insgesamt vier verschiedene Gegner. Es kann also sein, dass ihr erst ein paar andere Bosse aus dem Weg räumen müsst.

Was ist das für eine Quest? „Wettet auf Euch selbst“ ist eine tägliche Quest in Maldraxxus (keine Weltquest). Für diese müsst ihr einen bestimmten Boss im Theater der Schmerzen besiegen – dem Außenbereich, nicht der Instanz.

Anima ist ein leidiges Thema in World of Warcraft . Viele Spieler hätten gerne mehr davon oder beschweren sich, dass es zu wenig davon gibt. Mit einer täglichen Quest könnt ihr zumindest etwas mehr von dem wichtigen Zeug farmen. Die müsst ihr aber erst einmal freispielen.

