Interview mit einem WoW-Multiboxer: „Es wäre schön, nicht so angegiftet zu werden“

Multiboxing in World of Warcraft ist seit langer Zeit ein großes Thema. 2020 hat Blizzard etwas dagegen unternommen und eine beliebte Software von Multiboxern verboten. Die Diskussion ist dadurch aber noch nicht beendet. MeinMMO hat sich mit einem dieser Spieler unterhalten, um herauszufinden, was Multiboxer eigentlich antreibt.

Was sind Multiboxer? Spieler, die mehrere Accounts und Charaktere zeitgleich spielen, nennt man Multiboxer. Meist haben die Spieler dazu Spiele wie World of Warcraft mehrmals auf ihrem Rechner offen oder nutzen sogar mehrere Geräte dazu.

Das „klassische“ Multiboxing wurde von Blizzard Ende 2020 verboten. Genauer: Das Programm ISBoxer wurde verboten. Das hat es Nutzern erlaubt, mit einem Tastendruck mehrere Charaktere gleichzeitig zu steuern. Ein Druck, alle Charaktere bewegen sich oder zaubern.

Multiboxing selbst ist aber noch erlaubt.

Das Verbot hatte bereits einige Banns zur Folge und die Spieler wie auch Leser auf MeinMMO freuen sich darüber, dass das Multiboxing eingeschränkt wurde. Offenbar kommt diese Art zu spielen in der Community nicht oft an.

Einer dieser Multiboxer hat sich jedoch bei mir direkt gemeldet, der Twitch-Streamer derBehla. Er berichtet, dass er seit dem Verbot immer häufiger von anderen Spielern beleidigt wird – obwohl er ja nichts Verbotenes tut.

Ich habe mich deshalb ein wenig mit ihm darüber unterhalten, was ihn am Multiboxing interessiert, wie er zu dem neuen Verbot steht und was ihm auf der „anderen Seite“ der Diskussion so widerfährt.

Multiboxing – Eine eigene Art zu spielen

MeinMMO: Würdest du dich kurz vorstellen?

Behla: Sicher! Mein Name ist Marcel, 30 Jahre alt. Ich komme aus Niedersachsen und streame auf Twitch unter dem Namen derBehla.

MeinMMO: Wie lange multiboxt du schon und wie kamst du dazu?

Behla: Angefangen habe ich in BfA, so einen oder zwei Monate nach Release. Der Grund ist eigentlich ganz einfach: ich farme gerne in WoW. Eigentlich macht man sowas ja über die benutzerdefinierten Gruppen vom Dungeonbrowser. Irgendwann habe ich nur noch wenige bis gar keine mehr gefunden zu bestimmten Uhrzeiten.

Und dann habe ich mir Alternativen gesucht. Wie kann ich als „Farmerino“ diese sogenannten „instant farm spots“ selbst triggern. So bin ich dann auf das Thema Multiboxen gestoßen und habe mich damit auseinandergesetzt.

Anmerkung: „instant farm spots“ bezeichnen bestimmte Gebiete im Spiel, an denen Gegner direkt nach dem Töten wieder spawnen. Das passiert vor allem in Gebieten, in denen gewährleistet sein soll, dass eine Mindestmenge an Quest-Mobs für jeden Spieler verfügbar ist. Tötet man genügend von ihnen schnell genug, hat man durchgehend Gegner.

MeinMMO: Reizt dich irgendetwas bestimmtes daran?

Behla: Das ganze Optimieren, ja. Optimieren, dass es schön läuft und dass man in einer Stunde das meiste Gold rausholt. Durch Zauber-Optimierung, wie man sich hinzustellen hat … das ist das, was mich an dem ganzen Thema reizt.

Selbst Multiboxer sind für den Bann

MeinMMO: Kürzlich wurde das Programm ISBoxer verboten. Welche Auswirkungen hat das auf deine Art zu spielen?

Behla: Blizzard hat ja das „Broadcasting“ verboten, also dass mit einem Tastendruck mehrere deiner Charaktere zaubern. Die Auswirkungen sind vor allem Verlust von DPS. Das gleichzeitige Casten, was in meinen Augen auch Cheating war, ist weggefallen. Der DPS ist dadurch weniger geworden, weil deine Charaktere jetzt alle nacheinander zaubern müssen. Das ist die einzige Auswirkung, sonst hat sich nichts geändert.

MeinMMO: Wird Farmen dadurch schwerer?

Behla: Es ist anders geworden, weil der DPS weniger geworden ist. Aber schwerer … Shadowlands an sich ist schwerer geworden in meinen Augen. Blizzard hat sich schon Gedanken darüber gemacht, glaube ich. An vielen Spots sind die Mobs weiter auseinander, an vielen Plätzen sind Elite-Gegner dazwischen. Durch die Änderung mit ISBoxer ist das Farmen nicht wirklich schwerer geworden. Durch Shadowlands aber schon.

MeinMMO: Wie stehst du zu der Lösung und ist sie optimal?

Behla: Es ist aber gut, dass sie das Broadcasting entfernt haben. Das ist in meinen Augen Cheaten, wenn du mit einem Tastendruck all deine Clients steuern kannst. Ob das optimal ist, ist eine andere Frage.

Broadcasting wurde laut Blizzard entfernt, um gegen Bots vorzugehen. Und Bots nutzen eigentlich keine Broadcast-Funktion. Das trifft nun eben die Multiboxer, die das alles auch automatisiert haben – was auch verboten ist. Die Änderung finde ich aber definitiv gut.

Multiboxer sind keine Bots

MeinMMO: Was gewinnen oder verlieren „normale“ Spieler, wenn Multiboxing eingeschränkt wird?

Behla: Bei so etwas wie Kräutern können sie gewinnen. Ich erinnere mich an Situationen aus BfA, in denen sich Spieler beschwert haben. Kräuter können nur begrenzt abgebaut werden und wenn ein Multiboxer eine Blume pflückt, verschwindet sie dann eben.

Aber auf so etwas wie Preise im Auktionshaus haben wir Multiboxer eigentlich wenig Einfluss. Wenn überhaupt, steigen die Preise dadurch. Da sind Bots eher das Problem. Ich kann da nur aus meiner Sicht reden, aber wir möchten natürlich auch das meiste Gold um Auktionshaus erwirtschaften. Wenn wir jetzt die Preise in den Keller treiben, nur weil wir die Masse haben, machen wir ja unter dem Strich auch weniger Gold.

Bots dagegen achten darauf nicht, die nehmen alles, was sie kriegen können. Und selbst bei so etwas wie den Kräutern würde ich sagen, dass das eher Bots als tatsächlich Multiboxer sind.

MeinMMO: Wo du davon sprichst: Kannst du kurz den Unterschied zwischen Multiboxern und Bots erklären?

Behla: Ein Bot läuft 24/7 im Spiel herum und ist automatisiert. Er läuft seine Routen ab, schickt automatisiert Post ab, geht möglicherweise sogar selbständig zum Auktionshaus und setzt Auktionen rein. Da wird einmal auf „Start“ gedrückt und ab da geht alles automatisch.

Wir Multiboxer sitzen vorm PC und steuern unsere X Charaktere selbst. Für viele Umstände, für die eigentlich Bots verantwortlich wären, werden wir verantwortlich gemacht, denke ich.

MeinMMO: Kannst du da ein Beispiel geben?

Behla: Wenn mich ein „normaler“ Spieler anflüstert und sagt, ich mache das Auktionshaus kaputt, dann antworte ich, dass wir zwar die Masse anbringen, aber selbst auch wirtschaften wollen. Wir können es uns gar nicht leisten, Preise zu dumpen.

Ein Bot will nur um jeden Preis das Gold haben. Der treibt dann auch möglicherweise die Preise nach unten, weil er ja auch mit einem Bann rechnen muss.

Ich zum Beispiel farme weder Kräuter noch Erze, mit denen ich an der Wirtschaft teilnehmen würde. Ich farme nur graue Items von Gegnern, die ich an NPC-Händler verkaufe, Rohgold oder auch mal seltene Haus- und Reittiere. Im Moment auch Stoffe oder BoEs.

„Wir sind auch Spieler, mit uns kann man reden“

MeinMMO: Was wären die Folgen deiner Meinung nach, wenn Multiboxing ganz abgeschafft wird?

Behla: Da ist Leder ein aktuell gutes Beispiel. Da sind zwar nicht nur wir Multiboxer dran beteiligt, sondern wie gesagt auch Bots, die und wir haben die Masse angebracht. Trotzdem ist Leder verdammt teuer.

Hätten wir am Anfang vom Addon nicht so viel Leder ins Auktionshaus gebracht, wären die Gegenstände für die Legendarys in die Höhe geschossen. Noch mehr als jetzt schon.

Wäre das Multiboxing ganz abgeschafft worden, hätten nicht genügend Leute Leder gefarmt. Weil nicht jeder Lust hat, zu farmen, aber es gebraucht wird. Leder hätte sich dann keiner leisten können.

MeinMMO: Würde sich der Markt nicht normalisieren ohne Bots und ohne Multiboxer?



Behla: Ich denke nicht, weil es nicht genug Spieler gibt, die Lust haben, stundenlang zu farmen. Es gäbe also deutlich mehr Nachfrage als Angebot, besonders bei der Menge an Materialien, die für die Herstellung der neuen Legendarys benötigt werden.

MeinMMO: Kannst du nachvollziehen, dass oder warum andere von dir genervt sein könnten?

Behla: Viele Multiboxer stehen auf Weltquests und farmen da, das war etwa in BfA ein Problem. Ich kann schon verstehen, wenn man als Spieler davon genervt ist, vor allem wenn die Multiboxer einen ignorieren.

Ich finde, man sollte miteinander reden. Ich bin der Letzte, der sagen würde: „Nein, ich farme jetzt hier. Pech gehabt.“ Ich würde den Spieler dann eher kurz in die Gruppe einladen und ihm kurz helfen – danach ist er ja wieder weg und ich kann weiter farmen.

Ich würde mir vor allem wünschen, dass wir Multiboxer nicht gleich so angegiftet werden. Wir sind auch Spieler, mit uns kann man reden. Und Multiboxing selbst wurde nie verboten. Nur das Broadcasting. Den Unterschied kennen viele aber bisher anscheinend nicht.

MeinMMO: Danke für das Gespräch.

