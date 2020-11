Blizzard beendet Multiboxing in WoW – So reagieren die Spieler

Aber kommen wir nun zu euch! Was haltet ihr von der Änderung am Multiboxing? Ist es gut, dass Blizzard hier endlich die Regeln angepasst hat? Oder habt ihr gar vom Multiboxing profitiert und bedauert, dass das nun eingeschränkt wird? Gebt eure Stimme bei der Umfrage ab und zeigt uns, wie ihr als Community von MeinMMO zu dem Thema steht.

Doch es gibt durchaus negative Stimmen oder solche, die Multiboxer und ihren Einfluss auf die Server loben. Doch diese Stimmen sind klar in der Minderheit. Manch einer kritisiert, dass nun die Preise für viele Materialien in Shadowlands steigen werden. Man kann dann nicht mehr so günstig im Auktionshaus einkaufen, wie das bisher der Fall ist. Immerhin sorgen Multiboxer für Schleuderpreise, da sie Kräuter und Erze mit vielfacher Effizienz abbauen und so den Markt fluten können.

Multiboxing war vielen Spielern in World of Warcraft ein Dorn im Auge. Immer wieder gab es Beschwerden und für viele war schlicht unbegreiflich, warum die Entwickler das überhaupt zugelassen haben. Jetzt wurde durch eine Regel-Änderung das klassische Multiboxing quasi verboten, denn Software zum Duplizieren von Tastatureingaben auf mehrere Clients ist nicht länger erlaubt.

