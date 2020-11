Endlich wird das klassische Multiboxing in World of Warcraft verboten

Multiboxing in World of Warcraft ist Geschichte. Neue Regeln machen es quasi unmöglich, jetzt noch mehrere Accounts zeitgleich zu spielen.

Es gibt nur wenige Themen in der World of Warcraft, die seit Jahren so angeregt diskutiert werden, wie das Multiboxing. Das „Problem“ ist so alt wie das Spiel selbst und über die Jahre wurden die Konflikte immer größer. Jetzt ändert Blizzard seine Regeln und schiebt dem Multiboxing einen Riegel vor. Schon bald ist das in WoW verboten und kann zum Bann führen.

Was ist Multiboxing? Also Multiboxen bezeichnet man grundsätzlich das Spielen mehrerer Accounts gleichzeitig. Dabei geht es nicht nur darum, mehrere Accounts zu besitzen, sondern diese auch gleichzeitig zu spielen. So kann ein Spieler etwa mit drei, vier, fünf oder noch mehr Charakteren gleichzeitig durch die Spielwelt laufen und Aufgaben bewältigen, die sonst eine ganze Gruppe an Spielern benötigt.

Durch Software war es möglich, die Tastatureingaben von einem WoW-Client auf mehrere zu übertragen. Wenn etwa einer der Charaktere ein Kraut ernten wollte, taten das alle Charaktere des Multiboxers.

Multiboxen beim Kräuterfarmen – einzelne Spieler dominieren den ganzen Markt an Kräutern.

Was wird nun verändert? Künftig ist die Verwendung von Software nicht mehr gestattet, die Eingabebefehle an mehrere Clients gleichzeitig überträgt. Wer dennoch solche Software benutzt, der muss mit Sanktionen gegen seinen WoW-Account rechnen. Die Strafen reichen von zeitlichen Sperren bis hin zu vollständigen Schließungen.

Multiboxing in der traditionellen Art ist damit nicht länger erlaubt oder möglich. In der neuen Erweiterung Shadowlands werdet ihr diesen Multiboxern wohl nicht mehr begegnen.

Warum macht Blizzard das? Die Gründe nennt Blizzard in einem offiziellen Post. Da heißt es:

Im Laufe der Zeit hat World of Warcraft eine große Entwicklung durchgemacht. In gleichem Maße haben sich auch unsere Richtlinien weiterentwickelt, um eine positive Umgebung im Spiel zu gewährleisten und auf die Bedürfnisse der Spieler einzugehen. Wir haben uns die Verwendung von Drittanbietersoftware zur Übertragung von Eingabebefehlen genauer angesehen, durch die eine einzelne Tasteneingabe oder eine Aktion automatisch auf mehrere Spielclients übertragen werden kann. Wir haben festgestellt, dass sich das zunehmend negativ auf das Spiel auswirkt, weil diese Art von Software vor allem für Bots und automatisiertes Gameplay eingesetzt wird. Die Nutzung von Software zur Übertragung von Eingabebefehlen, die Befehle gleichzeitig auf mehrere WoW-Spielclients überträgt, wird zukünftig als Verstoß gegen unsere Bestimmungen betrachtet. Wir glauben, dass diese Richtlinie im besten Interesse des Spiels und unserer Community ist. Offizieller Post von Blizzard

Spieler, die solche Software nachweislich verwenden, werden innerhalb der nächsten Tage eine Warnung erhalten, dass die Regeln diesbezüglich geändert wurden.

Auch im PvP gab es Multiboxer – fair war das nie.

Was ist dann noch erlaubt? Nach wie vor ist es erlaubt, mehrere WoW-Accounts gleichzeitig zu besitzen und diese auch parallel zu spielen. Allerdings müssen alle Tastatureingaben dann manuell vonstattengehen. Das würde bedeuten, der Spieler muss aus dem einen WoW-Client raustabben und den zweiten öffnen, um dort den Charakter direkt zu steuern. Das kann noch immer nützlich sein, um eigene Zweitcharaktere etwa durch Dungeons zu ziehen oder bestimmte Rare-Mobs zu farmen.

Die Effektivität von Farm-Multiboxern dürfte durch diese neue Regelung allerdings massiv eingeschränkt werden.

