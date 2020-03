WoW: Spieler klagen über Multiboxer – Ist das noch fair?

Multiboxer in der World of Warcraft können ziemlich anstrengend sein. Vor allem dann, wenn sie sämtliche Ressourcen unter sich aufteilen.

Während es in World of Warcraft ganz klare Botter und Cheater gibt, die eindeutig gegen Regeln verstoßen, existiert aber auch eine Gruppe an Spielern, die einen ähnlich schlechten Ruf hat. Die Rede ist hierbei von Multiboxer, die das Farmen für normale Spieler in manchen Fällen unmöglich machen. Besonders in Nazjatar ist das ein riesiges Problem – die Ressourcen gehen fast ausschließlich an Multiboxer.

Was sind Multiboxer? Als Multiboxer bezeichnet man Spieler, die mehrere Accounts parallel betreiben und spielen. So sieht man sie häufig in einer großen Gruppe umherziehen, im Regelfall mehrfach die gleiche Klasse spielend. Durch zusätzliche Programme werden die verschiedenen Charaktere kontrolliert. Meistens gibt es einen „Hauptcharakter“ und der Rest der Charaktere folgt oder übernimmt dessen Ziel.

Gegen Multiboxer hat man kaum eine Chance – erst recht nicht beim Farmen.

Was ist das Problem an Multiboxern? Multiboxer haben bei vielen Spielern einen schlechten Ruf. Ein großer Teil der Spieler findet, dass Multiboxen nah am „Cheaten“ dran ist, weil es eine Stärke ermöglicht, die ein einziger Spieler sonst nicht haben kann. So kann ein Multiboxer nicht nur ein Vielfaches der Ressourcen (Kräuter und Erze) abbauen, sondern auch im Open-PvP andere Spieler recht schnell zerlegen – meistens benötigt er dafür nur ein oder zwei Fähigkeiten.

Warum ist Nazjatar besonders schlimm? In Nazjatar sind die Multiboxer besonders auffällig. Das liegt daran, dass Nazjatar das einzige Gebiet ist, in dem Zin’anthide wächst – ein Kraut, das von mehreren Berufen benötigt wird, etwa Alchemie. Nur mit diesem Kraut lassen sich die besten Fläschchen herstellen.

Wenn ein großer Teil der Multiboxer sich also auf dieses Gebiet fokussiert und viele Realms auch noch „Cross-Realm“-Zonen haben, dann kann es sein, dass „Normalspieler“ kaum noch Ressourcen abbekommen. Denn obwohl Kräuter und Erze von mehreren Spielern abgebaut werden können, gibt es dort eine Grenze. Die wird im Regelfall von den Multiboxern aufgebraucht, sodass Kräuter „leer“ sind, wenn andere Spieler sie erreichen.

Das führt dann zu solchen Situationen, wie etwa Snowlightsun auf Reddit berichtet. Hier sieht er drei Multiboxer an einer Stelle – jeweils mit einer ganzen Horde Zweitcharaktere im Schlepptau auf ihrer Farmroute.

Da bleibt für „normale“ Spieler wenig übrig.

Zumindest in PvP-Schlachtfeldern ist das Multiboxing bereits verboten worden.

Wie steht ihr zu Multiboxern? Findet ihr es vollkommen okay, wenn jemand mehrere Charaktere gleichzeitig spielt? Oder sollte das verboten sein?

