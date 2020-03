WoW: 7 Monate ohne neue Inhalte – So geht ihr damit um

Noch ist der Content in World of Warcraft frisch, doch bald steht eine Dürre-Periode an. Wir verraten, wie ihr mit der Content-Flaute umgehen werdet.

In World of Warcraft: Battle for Azeroth steht uns bald eine Content-Dürre ins Haus. Bis zum Release der nächsten Erweiterung Shadowlands werden noch einige Monate vergehen – immerhin ist die Beta auch noch nicht gestartet. Wir wollten vor einigen Tagen wissen, wie ihr mit der Content-Dürre umgeht und haben zahlreiche Antworten von euch bekommen. Hier ist nun die Auswertung, wie ihr mit dem Content-Mangel in WoW umgehen werdet.

Nur 4% hoffen auf die Shadowlands-Beta

Besonders dieser Punkt in der Umfrage hat uns überrascht. Nur 4% von euch haben angegeben, dass sie darauf hoffen, in der Content-Dürre in die Beta von WoW: Shadowlands zu gelangen. Eigentlich ist eine Beta immer ein tolles Ereignis und gibt – mehr oder weniger – exklusive Einblicke in die Zukunft von World of Warcraft.

Viele Inhalte können so schon vor Release gespielt und ausprobiert werden und das Feedback der Spieler könnte dabei helfen, die Entwickler noch auf einen anderen Pfad zu führen. Doch offenbar wollen nur 4% von euch unbedingt an diesem Prozess dabei sein.

Warum ist das so? Reizt das Shadowlands-Setting nicht oder wollt ihr euch nicht mit den Inhalten spoilern, die in der Zukunft noch kommen? Das könntet ihr gerne in den Kommentaren beantworten. Die Anmeldung zur Shadowlands-Beta findet ihr hier.

Shadowlands soll die nächste große WoW-Erweiterung werden.

In der Zeit WoW Classic spielen

Jeder 10. von euch hat angegeben, dass er die Content-Dürre von World of Warcraft einfach mit einem anderen Spiel füllen wird – nämlich mit noch mehr World of Warcraft! Ihr weicht einfach auf WoW Classic aus und zockt in der Zeit die Retro-Variante des MMORPGs. Das ist auch taktisch klug, denn WoW Classic veröffentlicht in den kommenden Monaten noch neue Inhalte wie Zul’Gurub, Ahn’Qiraj oder später Naxxramas.



Es gibt also viele „frische“ Inhalte zu erleben. Perfekt für Nostalgie-Fans und alle, die in der Vergangenheit nicht live dabei waren, als diese Inhalte noch zum aktuellen Content zählten.

Alte Inhalte nachholen (Transmogs, Erfolge, Pets)

Noch etwas mehr Spieler, nämlich 13%, nutzen die Content-Flaute, um sich alte Inhalte in Ruhe anzuschauen und unverrichtete Dinge endlich anzugehen. Verschiedenste Arten von Inhalten, wie etwa das Sammeln von Transmog-Ausrüstung in alten Raid, das Ergattern von Erfolgen und den dazugehörigen Belohnungen oder einfach das Sammeln und Leveln von Kampfhaustieren stehen auf dem Plan.

Immerhin ist die Content-Flaute die perfekte Zeit, um solche Inhalte abzuschließen, da es kein „Pflichtprogramm“ gibt, dem man nachrennen muss, um auf dem aktuellen Ausrüstungsstand zu bleiben. Zwar muss man den legendären Umhang noch jede Woche aufwerten, doch das nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

So schreibt Angela Ziegler auf Facebook:

Gibt so viel zu tun … endlich mal ein wenig Zeit ingame, um das Spiel auch mal zu spielen und nicht immer irgendwas hinterherjagen zu müssen, um mit den anderen mithalten zu können. Freue mich auf die 7 Monate und dann das neue Addon 🙂

Platz 3: Twinks spielen und für Shadowlands vorbereiten

Ziemlich genau 15% von euch haben andere Pläne mit der Content-Dürre und wenden sich Twinks und Zweitcharakteren zu. Nun ist ausreichend Zeit, um alle Chars auf Stufe 120 zu bringen (bevor sie dann auf Level 50 heruntergesetzt werden). So kann man mit dem Launch von Shadowlands auf ein großes Repertoire an Charakteren zurückblicken und sich genau den Main-Charakter aussuchen, der einem am besten gefällt.

Luke Gaier schreibt dazu über Facebook:

Och, mit 18 120ern und ein paar Twinks gibt’s auch in 7 Monaten noch genug zu tun 🙂 Und wenn nicht, dann wird eben kurz ins Spiel geguckt und der Gilde „Hallo“ gesagt.

Twinks leveln? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt.

Auch René Weiland verfolgt so ein Ziel:

Ich zock‘ eh viel langsamer und fast immer alleine. Also genug Zeit zum aufholen. Außerdem werde ich Twinks leveln/ausrüsten, Erfolge/Transmog/Reittiere/Haustiere sammeln und Berufe skillen.



Ist für viele nicht spannend, aber zu tun gibt’s immer irgendwas.

Platz 2: Weiterzocken und den Main-Charakter verbessern

Völlig ungetrübt von der Content-Flaute sind satte 21% unserer Leser. Sie haben angegeben, dass sie einfach weiter ihren primären Charakter spielen und diesen unentwegt weiter verbessern werden. Immerhin gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie weitere Stufen für das Herz von Azeroth oder starke Items mit Verderbnis-Effekten, um noch ein paar Prozent mehr Leistung aus dem Charakter zu kitzeln.

Auch die schwierigsten Herausforderungen, wie etwa Ny’alotha auf mythisch, stellen für die meisten Spieler noch eine große Hürde dar, die es zu überwinden gilt.

Platz 1: Ein anderes Spiel spielen

Die größte Gruppe von euch, nämlich 29%, wird World of Warcraft während der Content-Dürre den Rücken kehren und die Zeit anderweitig nutzen. Immerhin gibt es noch viele andere Spiele, die endlich mal gezockt werden müssen.

In den Kommentaren habt ihr immer wieder Titel genannt, die schon auf der Warteliste stehen und durchgezockt werden müssen. Von Singleplayer-Titeln bis hin zu anderen MMOs oder Online-Shootern war da alles dabei.

Viele warten etwa auf Borderlands 3, das bald auf Steam erscheint

Das Remake von Final Fantasy VII steht auch hoch im Kurs

Aber auch so manch ein Zelda-Teil will gespielt werden

Die Calypso-Twins machen euch in Borderlands 3 das Leben schwer

Immerhin ist es auch irgendwie befreiend, mal ein paar Monate von einem MMORPG loszukommen – nicht wahr?

