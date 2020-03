Borderlands 3 erscheint endlich auch auf Steam. Wir haben euch hier alle bisher bekannten Infos zum Steam-Release zusammengefasst.

Borderlands 3 auf Steam: Bisher mussten Borderlands-Fans für den dritten Teil der Reihe entweder auf die Konsolenversion oder den Epic Games Store zurückgreifen. Bald können aber auch Steam-Spieler in den Loot-Shooter einsteigen. Hier findet ihr alle Infos zu Borderlands 3 auf Steam.

Steam Release-Datum: Wann kommt Borderlands 3?

Wann könnt ihr Borderlands 3 auf Steam zocken? Borderlands 3 erscheint am 13. März auf Steam. Spielbar wird es ab 15:00 Uhr sein. Wundert euch also nicht, wenn das Spiel morgens noch nicht laufen sollte.

Pre-Load und Download-Größe: Der Pre-Load für Borderlands 3 beginnt am 10. März. Der Vorab-Download ist also am Dienstag und damit 3 Tage früher verfügbar. Spielbar ist das Spiel allerdings trotzdem erst ab dem 13. März. Spieler mit langsamerer Internetverbindung könnten aber von einem Pre-Load profitieren: Das Spiel benötigt einen Speicherplatz von 75 GB.

Ist Borderlands 3 offline spielbar? Ihr könnt Borderlands 3 auch im Offline-Modus spielen. Allerdings wird eine einmalige Internetverbindung für die Verifizierung des Kaufs benötigt. Außerdem können Patches und Hotfixes nur mit einer Internetverbindung geladen werden.

In Borderlands 3 habt ihr 4 Klassen zur Auswahl.

Borderlands 3 auf Steam kaufen – Welcher Preis für den Key?

Was kostet Borderlands 3 auf Steam? Bisher gibt es noch keine offizielle Preisangabe für Borderlands 3 auf Steam. Orientiert man sich an den aktuellen Angeboten im Epic Games Store, könnten die Preise folgendermaßen aussehen:

Borderlands 3 im EGS: 59,99 €

Borderlands 3 – Deluxe Edition im EGS: 79,99 €

Borderlands 3 – Super Deluxe Edition im EGS: 99,99€

In der Deluxe Edition sind digitale Inhalte wie Cosmetics enthalten. Die Super Deluxe Edition beinhaltet den Season Pass, der wiederum alle 4 DLCs mit sich bringt. Alle 4 erscheinen, ebenso wie viele weitere Inhalte, noch bis Ende 2020. Dazu gehören „Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot“ sowie „Love, Guns & Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock“. Der zweite DLC erscheint am 26. März.

Kann ich Steam-DLCs mit der Epic-Version spielen? DLCs funktionieren nur mit der Basisversion aus demselben Launcher. Wenn ihr also bereits die Epic-Games-Store-Version besitzt, solltet ihr DLCs auch nur dort kaufen, und nicht bei Steam. Andersrum gilt das genauso. Allerdings wird es andere Crossplay-Features geben.

Der zweite DLC erscheint am 26. März

Borderlands 3: Crossplay zwischen Steam und Epic

Wie funktioniert Crossplay zwischen Steam und Epic Games Store? Es wird mehrere Crossplay-Features geben. Unter anderem könnt ihr über die Shift-Spielersuche gemeinsam mit Epic-Store-Spielern zocken, wenn ihr die Steam-Version habt. Ist PC-Crossplay aktiviert, kann man sich also mit allen PC-Spielern über Spielersuche und Spieleinladungen zum gemeinsamen Spielen verabreden.

Gibt es Crosssave? Man wird die Speicherdaten zwischen Steam und dem Epic Games Store übertragen können. Allerdings muss man sie manuell verschieben, es gibt keinen automatischen Crosssave. Die Entwickler betonen, dass man hierbei einen eventuellen Verlust der Spielstände riskiert und deshalb zuvor eine Backup-Kopie anlegen sollte.

Kann man Waffen mailen?Zum Start der Steam-Version wird man nur Waffen an andere Steam-Nutzer senden können. Ein Waffenaustausch zwischen Epic Game Store und Steam ist per Mailsystem zu Anfang also nicht möglich. Ein zukünftiger Patch soll dies möglichst zeitnah lösen.

Gibt es Crossplay mit PS4 und Xbox One? Vorerst wird es kein Crossplay mit den Konsolen-Versionen von Borderlands 3 geben.

Ihr wisst noch nicht, ob ihr euch Borderlands 3 auf Steam zulegen sollt? Dann hilft euch vielleicht unser umfangreicher Borderlands-3-Test zum ursprünglichen Release des Spiels, um einen Eindruck zu bekommen: