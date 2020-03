Borderlands 3 auf Steam: Preload ab heute – So groß ist der Download

Der Start von Borderlands 3 rückt immer näher. Schon ab heute könnt ihr den Preload nutzen, damit ihr pünktlich ins Spiel einsteigen könnt.

Wann startet der Preload? Der Steam Preload startet heute, am 10. März 2020. Die Entwickler verzichteten in der Ankündigung des Preloads auf eine fixe Uhrzeit und sprachen von einem Start ab „abends“. Es dürfte sich also lohnen, ab 17 Uhr bei Steam vorbeizuschauen. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Wie groß ist der Download? Borderlands 3 wird 75 GB freien Festplattenspeicher benötigen, wenn ihr es über Steam installiert. Der Preload dürfte sich also für alle lohnen, die eher eine langsame Internetverbindung zur Hand haben.

Bald könnt ihr auch auf Steam loslegen

Borderlands 3 auf Steam

Ab wann kann ich spielen? Spielbar ist Borderlands 3 auf Steam ab Freitag, den 13. März. Das gilt auch, wenn ihr das Spiel schon über den Preload geladen habt. Ihr könnt euch mit dem Preload also lediglich einen pünktlichen Start am Freitag sichern, aber nicht früher spielen.

Borderlands 3 endlich auf Steam: Spieler mussten bisher auf Borderlands 3 verzichten, wenn sie nicht den Epic Game Store benutzen wollten oder auf Konsole spielten. Nach langer Exklusivität startet Borderlands 3 nun endlich auch auf Steam.

Die Entwickler kündigten neben der Veröffentlichung mehrere Crossplay-Features zwischen der Epic-Games-Store-Version und der Steam-Variante an. Alle Infos zum Start auf Steam haben wir euch hier zusammengefasst: