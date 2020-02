Bei Borderlands 3 kündigten die Entwickler die Roadmap für die nächsten Monate an – und die hat es in sich. Fans und Spieler sind begeistert.

Die Community wird bald größer: Auf der PAX East hatte Borderlands 3 eine Menge zu präsentieren. Den Start machte der Steam-Release für Borderlands 3, dank dem die Community in zwei Wochen wohl um einige Spieler anwachsen wird. Schließlich haben viele Spieler darauf gewartet, dass der Loot-Shooter nicht mehr exklusiv beim Epic Game Store zu bekommen sein würde.

Borderlands 3 kommt endlich auf Steam

Doch auch Spieler, die schon etwas länger in den Borderlands unterwegs sind, können sich auf die nächsten Monate freuen. Denn das Spiel bringt jede Menge Inhalte, die nach nach viel Chaos, aber auch viel Spaß aussehen.

Das passiert in den nächsten 3 Monaten bei Borderlands 3

Die Story geht weiter: In Borderlands 3 habt ihr schon lange das Endgame erreicht und den Moxxi-DLC habt ihr auch bereits vollständig abgegrast? Dann gibt es im März Story-Nachschub: Der zweite DLC „Guns, Love & Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock“ bringt neue Orte, Waffen und Fan-Favoritin Gaige ins Spiel. Und die Ankündigung sorgte bereits für Begeisterung,

„Meine Gänsehaut hat Gänsehaut, ich bin so aufgeregt“, freut sich beispielsweise Reddit-User Nevertoolatetogame schon auf den düsteren DLC.

„Ich freue mich sehr darauf. Wainwright & Hammerlock hatten eine tolle Geschichte im Hauptspiel (…) und ich mochte ihre Kameradschaft & Partnerschaft (…). Außerdem ist Gaige zurück, die Art sieht toll aus“, findet User Goldfishie17.

Einen ersten Eindruck vom DLC findet ihr hier im Trailer:

Doch der DLC ist nicht das Einzige, das in den nächsten Monaten ansteht. Es wird eine Menge neuer Inhalte geben, die im Gegensatz zu „Guns, Love & Tentacles“ völlig gratis sein werden.

Die Roadmap hat eine Menge zu bieten

Mayhem 2.0 und mehr

Völliges Chaos im April: Im April wird Borderlands 3 den Mayhem Modus 2.0 bekommen. Und der wird nicht einfach nur eine neue Schwierigkeitsstufe werden, sondern das Mayhem-System verändern. Diesmal werden offenbar nicht nur Modifier für Schadenswerte eingeführt, sondern völlig irre Sachen wie riesige Köpfe oder Lava-Böden.

Randy Pitchford sprach von über 25 neue Modifier, die das Spiel wohl ordentlich auf links drehen werden. Und damit nicht genug: Der neue Mayhem Modus wird 10 Stufen haben! Wer also mit Mayhem 1, 2, 3 und 4 noch nicht genug zu tun hatte, wird sich wohl auf eine völlig neue Herausforderung freuen können.

„Mayhem 2.0 klingt genau nach dem, was ich wollte. Riesenkopf-Modus? The Floor is Lava?! Über 25 solche Modifier?!?! 10 Level Mayhem?!?!?!“, kann es User A_Little_Quarky offenbar kaum fassen.

„Ich freue mich darauf ehrlich gesagt genauso sehr, wie auf den DLC. M4 wird schnell langweilig. Keine Herausforderung, es ist nur eine Frage der richtigen Ausrüstung“, findet User Critical_Switch

Der Mayhem-Schalter wird demnächst ein paar weitere Möglichkeiten bieten

Selbst Mayhem 2.0 ist noch nicht mal alles im April: Es wird ein neues Event geben, in dem ihr Kartelle hochnehmen müsst und euch Event-Gear sichern könnt. Und im Mai steht dann auch noch der „Guardian Takedown“ an. Wer den Maliwan Takedown bereits geschafft hat, kann sich in etwa vorstellen, wie schwer das werden dürfte. Vor allem, wenn man da nochmal 10 Stufen Chaos oben drauf packt.

„Sie machen wirklich einen guten Job mit diesem Spiel, das fast jeden Monat Updates veröffentlicht. Selbst wenn es nur ein kleines Event ist, bedeutet es immer noch, dass sie sich um das Spiel kümmern“, ist ein User beeindruckt.

Abschließend kommen auch noch DLC 3 und 4 in diesem Jahr – und weitere Updates wie bisher sind wohl auch zu erwarten. Sieht aus, als wäre Borderlands 3 noch lange nicht am Ende angekommen!

Übrigens wird es auch einen Borderlands-Film geben. Ob der so irre wird, wie die Spiele?