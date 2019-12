Borderlands 3: Spieler feiern den DLC – Legendäre Waffen für alle

Der neue DLC für Borderlands 3, „Moxxi’s Üerfalll auf den Handsome Jackpot“, ist nun seit einigen Tagen verfügbar. Wie kommt die Erweiterung an? Die ersten Reaktionen sprechen ein sehr deutliches, positives Urteil.

Das steckt im DLC: Seit letztem Donnerstag können Spieler den DLC runterladen. Betrachtet man nur das Gameplay, bietet der DLC in erster Linie mehr vom Bekannten. Begleitet von abgedrehtem Humor müsst ihr euch gegen eine Menge Feinde beweisen und natürlich möglichst viel Loot einsacken.

Neu ist das glitzernde Casino-Setting. Moxxi hat euch dorthin geschickt, damit die Kammerjäger das von Handsome Jack erbaute Vergnügungszentrum einnehmen. Und seine Präsenz macht er dabei durchaus bemerkbar – obwohl er natürlich schon lange verstorben ist.

Fans lieben den neuen DLC – was macht er richtig?

Das sagt die Community: Der DLC bekommt auf reddit ein sehr positives Echo. Die Spieler lieben das neue Casino-Setting und natürlich die ständigen Sprüche von Handsome Jack. Aber auch an anderen Stellen kann der DLC absolut überzeugen.

User Possum Soul etwa findet: „Dieser DLC hat wortwörtlich was für jeden.“ Gerade Fans der alten Spiele würden durch den DLC abgeholt. Die Loader-Bots aus Borderlands 2 sind zurück, und auch Fans von „The Pre-Sequel“ dürften sich über eine bestimmte Rückkehr freuen. Die Story punktet mit einer gewissen Leichtigkeit und auch die neuen Charaktere des DLCs sorgen für Stimmung.

Die Laufzeit, wenn man sich nur der Mainquest widmet, liegt übrigens bei ca. 5-7 Stunden. Dazu kommt einiges an Nebenaufgaben. Ein ordentlicher Umfang, der inhaltlich viel zu bieten hat: „Es gab ein paar Plot-Twists, mit denen ich nicht gerechnet habe“, findet User FakeGeek73 und zieht ein positives Fazit: „Insgesamt hat dieser DLC viel Spaß gemacht. Wenn die anderen DLCs auch so laufen, dann bin ich auf jeden Fall dabei.“ Ein Urteil, dem sich viele der Spieler anschließen.

Waffen findet ihr jede Menge

Das kommt am besten an: Neben den ganzen neuen Inhalten freuen sich die Spieler aber vor allem über eins: Die wahnsinnigen Drop-Raten. Wer den DLC bereits gespielt hat, wird gemerkt haben, dass man eine Menge legendärer und gesalbter Waffen findet. Gerade die neuen Waffen tauchen oft auf – insbesondere, sobald der Mayhem-Modus aktiviert ist.

„Die neuen Waffen fliegen hier rum wie Süßigkeiten“, freut sich User Whenthisbabyhits88. Und User PrymethymeTV sieht das genauso – immerhin hat er eine Lyuda einfach so in einem Knochenhaufen gefunden: „Die Drop-Rate im DLC auf Mayhem 2 ist einfach irre.“ Wer also auf der Suche nach legendären Waffen ist und nicht dauernd Bosse farmen möchte, ist im DLC genau richtig.

Ob die nächsten DLCs genau so stark werden? Zumindest hoffen die Entwickler das: