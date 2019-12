In Borderlands 3 könnt ihr ab heute den ersten DLC „Moxxi’s Überfall auf den Handsome Jackpot“ spielen. Wann geht’s los? Wir haben alle Infos zu Uhrzeit, Kosten und Inhalt.

Das steckt im DLC: Der DLC „Moxxi’s Überfall auf den Handsome Jackpot“ lässt euch das gleichnamige Casino überfallen. Das wurde von Bösewicht Handsome Jack noch vor seinem Ableben errichtet – und wartet nur darauf, von euch ausgenommen zu werden.

Der DLC bietet neuen Loot, mehr Herausforderungen und altbekannte Feinde wie die Loader Bots. Dazu sorgt Handsome Jack in Form von Hologrammen für ordentlich Unterhaltung. Das glitzernde Casino-Setting setzt sich von allem ab, was ihr bisher in Borderlands 3 gesehen habt – ein Ansatz, den übrigens auch kommende DLCs verfolgen sollen.

Alle Infos zum DLC Release – Uhrzeit, Kosten

Wann ist die Release Uhrzeit? Starten könnt ihr den DLC laut Gearbox ab heute Abend, den 19. Dezember, um 18 Uhr.

Der Support für den DLC wurde bereits im Patch der letzten Woche hinzugefügt, was ihr übrigens auch an einem Plakat auf der Sanctuary erkennen könnt.

Ihr trefft wieder auf Loader Bots

Was kostet der DLC? Aktuell findet ihr den DLC im Shop nur als Teil des Season Pass zu kaufen. Der Season Pass kostet 49,99 Euro und enthält auch alle Erweiterungen, die im nächsten Jahr zu Borderlands 3 kommen werden. Sämtliche DLCs sollen noch bis September 2020 erscheinen.

Neue Skins gibt es auch

DLC einzeln kaufen: Gearbox bestätigte allerdings via Twitter, dass der DLC auch einzeln für den Preis von 14,99 $ gekauft werden kann. Damit dürfte der DLC hierzulande zwischen 12 und 15 Euro teuer werden. Aktuell ist der Einzel-DLC noch nicht im Shop. Das dürfte aber der Fall sein, sobald er heute Abend live geht. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, ob der DLC was für euch ist, findet ihr hier einige Bilder aus den ersten Minuten des DLCs: