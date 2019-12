Borderlands 3: Erster DLC startet morgen – was kommt als Nächstes?

In Borderlands 3 startet morgen der DLC „Moxxi’s Überfall auf den Handsome Jackpot“. Die Borderlands Show warf schonmal ein Blick hinein – und darüber hinaus.

Das ist die Borderlands Show: In der Borderlands Show sprechen die Entwickler regelmäßig über neue Inhalte des Spiels. Diesmal war Anthony Nicholson, Head DLC Producer von Borderlands 3, zu Gast.

Nicholson ist verantwortlich für alle möglichen Zusatzinhalte, wie beispielsweise Saison-Events wie Bloody Harvest oder auch Takedowns. Ja, Nicholson sprach von Takedowns in der Mehrzahl – Maliwan Takedown dürfte also nicht der letzte Raid-artige Zusatzinhalt bleiben.

Maliwan Takedown – eine schwierige Herausforderung

So geht es nach dem Handsome Jackpot DLC weiter

Das macht DLCs in Borderlands 3 aus: Wer sich bereits erste Bilder aus dem neuen DLC angeschaut hat, stellt fest, dass der Handsome Jackpot ein ungewöhnliches Setting bietet. Das Space-Casino setzt sich stark von bisherigen Inhalten ab – und das sollen auch künftige DLCs so handhaben. „Die DLCs sind alle einzigartig und unterscheiden sich voneinander“, erklärte Nicholson den Entstehungsprozess: „Lass uns was Verrücktes machen“, war das Motto – und dabei kam der Casino-DLC raus.

„Wir stellen uns immer die Frage: Was glauben wir, worüber sich die Community am meisten freuen würde?“, so Nicholson, der zumindest eine Ankündigung schonmal deutlich herausstellte: „Mit jedem DLC wird es neuen Loot und Belohnungen für Challenges geben.“ Auch die Kämpfe und Hürden in den kommenden Inhalten sollen Erfahrungen bieten, die sich vom bisher Erlebten abheben: „Wir wollen immer sichergehen, dass sich Bosskämpfe einzigartig anfühlen.“

Wo führen die nächsten DLCs hin? Fans sollten allerdings nicht damit rechnen, dass mit jedem DLC auch ein neuer Planet ins Spiel kommt. „Es geht immer ums Gameplay. Ich glaube, es ist nicht unbedingt nötig, immer einen neuen Planeten hinzuzufügen.“ Schließlich biete Borderlands 3 schon viele spannende Orte. Beispielsweise Athenas würde Nicholson in Zukunft gerne noch weiter ausbauen.

Wird Athenas ausgebaut?

Was ist mit Updates, Loot und Events? Auch in Zukunft dürfen Spieler weiter mit regelmäßigen Updates rechnen. Bugs, wie beispielsweise der Guardian-Rank-Fehler, können schließlich weiterhin auftreten und sollen behoben werden – auch, wenn das nicht immer so schnell geht wie sich auch Nicholson das wünschen würde.

Darüber hinaus deutete er an: „Wir haben gehört, dass Leute Waffen gezielt farmen möchten.“ Daran habe man gedreht und bessere Drop-Raten in Erwägung gezogen.

Auch saisonale Events wird es in Zukunft neue geben. Welche das sein werden, verriet Nicholson aber noch nicht. Die neue Roadmap für 2020, inklusive neuer Events und Infos zu DLCs, werde im Januar bekannt gegeben werden.

Es gibt also noch vieles, worauf man sich in Zukunft freuen kann. Gefreut haben dürfte sich auch dieser Spieler, dem die Community gerade den Spaß am Spiel rettete: