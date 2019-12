In Borderlands 3 verbringen Spieler viel Zeit damit, den besten Loot zu sammeln. Umso bitterer ist es, wenn die ganze mühsam gesammelte Ausrüstung plötzlich verschwindet. Genau das passierte einem Spieler – doch am Ende durfte er sich trotzdem freuen.

Das ist passiert: Während in Borderlands 3 eigentlich gerade Weihnachten gefeiert wird, erlebte Reddit-User „Jimmy2times13“ eine böse Überraschung. Er meldete sich mit einem Post im Borderlands-Subreddit.

Der Grund: Wegen eines Glitches waren sein komplettes Inventar und die Bank leergefegt. Alle mühsam in den letzten Monaten zusammengetragenen seltenen Waffen, Schilde, Class Mods und Artefakte: Verschwunden.

Der mühsam gesammelte Loot war plötzlich weg

Dieses Problem hatten gerade in der Anfangszeit des Spiels viele Spieler beklagt, allerdings sollte das Problem nach mehreren Patches nicht mehr auftreten. Dennoch traf es Jimmy2times13 nun doch – und auch der Speicherstand in der PSN-Cloud konnte den Loot nicht retten.

„Ich hab dieses Spiel von Tag 1 an gespielt. Es ist wirklich mein Lieblings-Franchise“, erzählte der FL4K-Spieler in den Kommentaren: „Ich war fast mit allem fertig, was ich für diesen Charakter wollte und hatte vor, morgen mit Zane zu starten. Das ist einfach Mist, ich war mit meinen gesalbten Waffen so was von bereit für den DLC.“

Plötzlich stand der Spieler ohne Ausrüstung dar

Er kündigte an, das Spiel nun eine Weile liegen lassen zu wollen. Aber dann griff die Community ein.

Community rettet Spieler – der ist gerührt und will was zurückgeben

So half die Community dem Spieler: Unter dem Originalpost reagierten viele andere Borderlands-Spieler auf das Problem von Jimmy. Sie fragten nach seinem PSN-Kontakt und boten an, ihm ein paar Waffen zu schicken. Auch FL4K-Spieler, die einen ähnlichen Crit-Build wie Jimmy verfolgten, waren dabei und boten die passenden Waffen.

Wenig später folgte dann der zweite Post des Spielers: „Leute, vielen Dank! Ich hatte nichts mehr im Inventar und in der Bank und jetzt habe ich wortwörtliche hunderte von Items, die ich durchgehen kann – dank eurer Großzügigkeit“, freute sich Jimmy, der das Spiel nun wohl doch nicht liegen lassen wird: „Ich werde nicht vergessen, wer mir geholfen hat und fange bald an, für euch alle zu farmen. Ihr seid großartig!“

Die Community schickte Ausrüstung in Massen

Jetzt kündigte Jimmy2times13 an, wie er der Community etwas zurückgeben will: „Ich hätte so eine Unterstützung niemals erwartet. Ich habe fast alles, was ich monatelang gefarmt habe, von fremden Leuten zurückbekommen, die ich nie getroffen und mit denen ich noch nie gesprochen oder gespielt habe.“

Sie seien der Grund, wieso er Borderlands 3 jetzt doch nicht aufgibt: „Ich farme jetzt für euch! Ich werde jeden Tag, an dem ich online bin, einen Post machen und fragen, was ihr braucht.“ So will er quasi seine „Schulden“ zurückbezahlen.

Nun kann er also doch beruhigt in den DLC starten. Da dürfte das Farmen dann weiter gehen – schließlich hat der Handsome Jackpot einiges an Loot zu bieten: