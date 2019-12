Borderlands 3: Hier findet ihr alle Shift Codes zum Weihnachtsevent

In Borderlands 3 hat die Weihnachtszeit Einzug gehalten. Was bringen die Feiertage? Auf jeden Fall einige Shift Codes!

Das ist das aktuelle Weihnachtsevent in Borderlands 3: In der Welt von Borderlands wird natürlich nicht das Weihnachtsfest, sondern der „Mercenary Day“ gefeiert. Passend dazu gibt es gerade das „Geschenk des Wahnsinns“ für Spieler. Doch was genau ist das?

Wer ein Feiertags-Event wie etwa Bloody Harvest, das Halloween-Event, erwartet hat, sucht vergeblich. Beim „Geschenk des Wahnsinns“ handelt es sich erstmal um eine Woche voller Geschenke in Form von Shift Codes.

Alle Shift Codes und Geschenke zum Weihnachtsevent in Borderlands 3

So löst ihr die Shift Codes ein: Um die Codes einzulösen, müsst ihr zuerst ein Shift-Konto anlegen. Mit diesem könnt ihr dann entweder auf der offiziellen Website oder im Social Menü direkt im Spiel die Codes gegen Belohnungen eintauschen.

Alle Event-Shift-Codes im Überblick:

Shift Code: W9WTT-FSFTZ-5WRZR-63BB3-WK6WT

Shift Code: WSW33-HSFJ9-CWRZF-6J3B3-JF6BF

Shift Code: KZC3B-33Z39-5CFSX-6BTJ3-RWFZF

Shift Code: WS5J3-WTZJZ-WKRH6-RJ3TJ-JSZHC

Shift Code: WH5JJ-ZBSBH-KK6H6-R3JT3-F6TCF

Diese Liste wird ständig mit neuen Codes erweitert, sobald sie bekannt werden.

Kommt noch ein größeres Weihnachtsevent?

So viel Weihnachten steckt gerade in Borderlands 3: Im Spiel selbst ist noch nicht viel los, was Weihnachten angeht. Lediglich das Hauptmenü ist seit dem letzten Patch etwas festlicher geschmückt. Kommt da noch mehr?

In der Community hoffen manche Spieler auf ein etwas größeres Event zu Weihnachten. Schließlich wurde auch Halloween mit einem eigenen Event ausgestattet. Reddit-User xTEKNIKLx etwa hoffte auf ein Event, in dem man gegen „Traunt-a-Clause“ antreten könnte – also eine Weihnachtsversion von Captain Traunt.

Der Weihnachtstrailer zeigt in ungewohnter Optik: Es gilt, Shift Codes einzutauschen

Allerdings war in den letzten Wochen seit Release mit Bloody Harvest, Maliwan Takedown und Mayhem 4 schon einiges los. Möglich also, dass zu Weihnachten keine größere Aktion mehr folgt.

Außerdem steht nun auch der neue DLC an. Und der dürfte ebenfalls für Beschäftigung sorgen. Sogar einige Waffen scheinen bereits bekannt zu sein: