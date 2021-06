Darüber hinaus wurden auch Anpassungen an den Salbungen der Waffen vorgenommen, die sich ebenfalls auf bisher bereits gebastelte Builds auswirken kann. So gab es etwa eine Salbung, mit der man 300 % Schaden an Gegnern anrichtete, die über 90 % Gesundheit hatten. Die wurde nun au 150 % runtergesetzt. Das kommt nicht bei jedem gut an.

So sieht die neue Level-Cap aus: Die neue Obergrenze liegt bei Level 72, also ganze 7 Level höher als zuvor. Damit sind noch mal neue Builds möglich, mit denen man seine Kammerjäger umbauen kann. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass der bisherige Loot auf Max-Level nicht mehr aktuell ist.

Spieler auf Xbox One, Xbox Series X|S, Mac, Stadia und PC können nun zusammen Borderlands 3 spielen. Die PlayStation-Spieler bleiben derweil außen vor , was aber auch zuvor schon bekannt war.

In Borderlands 3 wurde ein neues Update hinzugefügt, das Spielern jede Menge Inhalte zugänglich macht. Unter anderem ist auch eine Erhöhung des Level-Caps an Bord – doch die sorgt nicht nur für Begeisterung.

Insert

You are going to send email to