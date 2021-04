Borderlands 3 ließ die vielleicht wichtigste Szene der Story einfach weg

Im neuen Director’s Cut von Borderlands 3 stecken nicht nur neue Inhalte, sondern auch eine besonders emotionale Szene, die aus dem Spiel geschnitten wurde. Dabei hätte die Story gerade diese Szene echt gut gebrauchen können, finden Spieler.

Was ist das für eine Szene? Borderlands 3 veröffentlichte im April, nach einer ungewöhnlichen Verschiebung, den “Director’s Cut”. In dem DLC sind beispielsweise Herausforderungen wie ein neuer Raidboss oder einige Story-Missionen um ein Mord-Mysterium enthalten. Daneben sind aber auch mehrere Blicke hinter die Kulissen zu finden, in denen man Konzeptgrafiken oder Artworks entdecken kann.

Darunter ist auch ein vertontes Artwork einer im Hauptspiel geschnittenen Szene. Diese Szene verarbeitet einen besonders emotionalen Moment der Story, fehlte im fertigen Spiel aber komplett.

Achtung: Ab hier folgen Spoiler der Borderlands-3-Story, für alle, die das Spiel noch durchzocken wollen.

Geschnittene Szene hätte Probleme gelöst

Das zeigt die Szene: In der Szene kann man sehen, wie die Crew der Sanctuary mit dem Verlust der Sirene Maya umgehen, nachdem diese von Troy Calypso getötet wurde. Wir sehen, wie Lilith sich selbst Vorwürfe macht und Ava, Mayas Schülerin, scheint an dem Verlust nahezu zu zerbrechen. Danach wird auf eine Begräbnis-Szene für Maya umgeschnitten.

An einem Monument für die Heldin hält Lilith eine Trauerrede, während die wichtigsten Nebencharaktere Abschied von Maya nehmen. Sogar Krieg, der später im eigenen DLC eine große Rolle spielen sollte, ist anwesend. Die Szene könnt ihr hier auf YouTube sehen:

Nach der Beerdigung sehen wir ein persönliches Gespräch zwischen Ava und Lilith. Hier spricht die traurige Ava davon, dass Mayas Tod ihr Fehler wäre. Sie kann nicht nachvollziehen, dass Maya ihr Leben für ihre Schülerin gab. Danach sprechen beide davon, was Maya in Ava sah – und dass sie nun ihr Vermächtnis erfüllen möchte.

Warum ist diese Szene so wichtig? Der Umgang mit Mayas Tod war einer der größten Kritikpunkte, die Spieler an der Story von Borderlands 3 hatten. Bei ihr handelte es sich schließlich um einen der wichtigsten Charaktere – doch ihr Tod wurde nur sehr kurz und wenig emotional behandelt, bevor es auf den nächsten Planeten weiterging. Mit Ava, die in erster Linie wütend auf den Tod reagierte, konnten sich Spieler dann auch nicht anfreunden. Das Opfer Mayas wurde aus ihrer Sicht nicht richtig gewürdigt, und Ava wurde dem auch nicht gerecht.

Die gestrichene Szene hätte diese Probleme ein ganzes Stück weit ausgemerzt.

Das sagen die Fans: Schaut man in die Kommentare auf YouTube zu der Szene, oder im Borderlands-Subreddit, herrscht großes Unverständnis für das Streichen der Szene. Erst jetzt, über ein Jahr später, wird eine gestrichene Cutscene in Form eines Artworks innerhalb eines DLCs diesem emotionalen Moment gerecht.

“Ich glaube, wenn das im Spiel gewesen wäre, wären die Leute weniger sauer gewesen” schreibt ein User (via YouTube).

“Keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben und Ava stattdessen zu einem so verhassten Charakter gemacht haben. In dieser Szene scheint sie ihre Taten zu bereuen, aber im echten Spiel übernimmt sie keine Verantwortung und scheint nicht so emotional zu sein, wie sie hier erscheint” (via YouTube).

“Dies ist möglicherweise die am besten geschriebene Szene in ganz BL3, und sie hat es nicht in das finale Spiel geschafft” (via YouTube).

Auch wenn es teilweise Kritik an der Story von Borderlands 3 gab, kann das Spiel mit seinem irren Humor, Unmengen an Waffen und rasantem Gameplay immer noch überzeugen. Gerade im Koop macht die Loot-Jagd verdammt viel Spaß. Es gehört immer noch zu den besten Koop-Shootern mit Open World im Jahr 2021.