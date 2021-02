Ihr sucht gute Koop-Shooter mit großen Spielwelten? MeinMMO stellt euch die 5 besten Koop-Shooter mit Open World 2021 vor.

Es gibt etliche, kooperative Shooter. Doch nicht viele können aber von sich behaupten, auch weitläufige Gebiete oder eine Open World zu besitzen, die man gemeinsam erkunden kann. Deswegen fassen wir in unserer Liste die größten Koop-Shooter zusammen.

Open World ist in dem Fall als ein breit gefächerter Begriff aufzufassen. In der Liste sind Spiele, die eine große Sandbox-Spielwelt bieten, oder aber auch Shooter, die in Hubs unterteilt sind. Dennoch gehen diese für uns als Open World durch, da die Gebiete doch ziemlich groß ausfallen.

The Division 2

Release: 15. März 2019 | Plattformen: PC, Xbox Series X und S, Xbox One, PS5 und PS4 | Genre: MMO-Shooter | Spielerzahl: 1-8 | Entwickler: Massive Entertainment | Publisher: Ubisoft

Washington D.C. brennt in The Division 2.

Worum geht es? The Division 2 spielt im post-apokalyptischen Washington D.C, der Hauptstadt der USA, nachdem ihr im Vorgänger in New York unterwegs wart. Dort herrscht nach einer tödlichen, weltweiten Pandemie das Chaos. Feindliche Fraktionen haben die Kontrolle übernommen und ihr müsst als Agenten der Division für Ordnung sorgen. Dabei führt euch die Kampagne durch einen großen Teil der Stadt, der vom echten Stadtbild Washingtons stark inspiriert wurde.

Wie wird The Division 2 gespielt? Im Spiel seid ihr entweder solo, oder mit bis zu 3 anderen Spielern unterwegs. Ziel ist es, im Level aufzusteigen, besseren Loot in Form von Ausrüstung zu sammeln und gleichzeitig in einer Kampagne die Stadt zu retten.

Gespielt wird in der Third-Person-Perspektive. Es ist eine Mischung aus RPG und Taktik-Shooter mit Deckungsmechanik. Ihr könnt aus verschiedenen Waffen-Kategorien wählen und es gibt unterschiedliche Skills und Gadgets wie Drohnen, Bewegungsradar und Geschütze im Kampf gegen eure Feinde.

Auch außerhalb von D.C. gbt es Erkundungstouren.

The Division 2 bietet zusätzlich drei Dark Zones. Dabei handelt es sich um besonders stark kontaminierte Gebiete, in denen sowohl gegen KI-Gegner, als auch Spieler kämpfen müsst, um wertvollen Loot zu bergen. Die Dark Zones bieten besonderen Nervenkitzel.

Ihr könnt nicht einfach hereinspazieren und Loot mit raus nehmen. Alles was ihr an Ausrüstung findet, muss auch erst einmal per Helikopter ausgeflogen werden. Andere Spieler können euch in der Zeit euren Loot klauen, indem sie euch umnieten, oder die Bergung kapern.

Koop in The Division 2

So funktioniert der Multiplayer: Alle Aktivitäten wie Hauptmissionen, Stützpunkte, Expeditionen, die Dark Zones und Open-World-Ereignisse lassen sich entweder solo angehen, oder mit einer Gruppe von bis zu insgesamt 4 Spielern. Raids lassen sogar bis zu 8 Spieler zu.

Abgesehen von den Raids, gibt es für jede Aktivität eine Spielersuche. Ihr seid also nicht auf eine feste Gruppe beschränkt, sondern könnt mit jedem zusammen spielen.

Open World in The Division 2

Wie ist die Spielwelt aufgebaut? Die Spielwelt von The Division 2 ist offen und ziemlich groß. Ein großer Teil von Washington D.C. wurde im fast Originalmaßstab nachgebaut. Es gibt also viel Platz für Schießereien, das Sammeln von Loot und das Finden von Geheimnissen und Easter Eggs. Durch die Erweiterung Warlords Of New York wurde die Spielwelt zudem um einen Teil von Manhattan erweitert, wodurch es noch mehr zum Erkunden gibt.

Für wen eignet sich The Division 2?

Das ist der besondere Reiz des Spiels: Neben dem spaßigen Shooter-Gameplay kann man gerade in der Gruppe viele verschiedene Spielweisen kombinieren. Scharfschützen, Front-Schweine, Tanks, Supporter – jeder findet seine Rolle. Das Sammeln von Ausrüstung macht gerade in den ersten Stunden Spaß.

Pro Taktisches Gameplay mit Deckungs-Shooter-Mechanik

Matchmaking für fast alle Aktivitäten

Detaillierte Umsetzung von Washington D.C. und Teilen New Yorks

Großer Umfang

Dark Zone als Mischung zwischen PvP und PvE Contra Balancing-Probleme

Stellenweise Bugs

Endgame hat Probleme mit Langzeitmotivation

Hier ist der Launch-Trailer zu The Division 2:

Erst zuletzt ist ein neues, großes Update zu The Division 2 erschienen: TU12.1 – Das steckt im letzten großen Update von Jahr 2