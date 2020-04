The Division 2 hat ein wirklich gut verstecktes Easter Egg zu Breaking Bad

Ein Spieler hat in The Division 2 einen erstaunlichen Fund gemacht. Die Entwickler haben ein Zimmer aus Breaking Bad in der Spielwelt nachgestellt. Das ist erstaunlich gut versteckt. Einige Spieler sagen, das hätten sie trotz hunderter Stunden in The Division 2 noch nicht gesehen.

Das ist der Fund: Ein reddit-Nutzer sagte letzte Woche: „Ich hab Pinkman’s Haus aus Breaking Bad im Judiciary Square gefunden.“

Er postete dann ein Bild von einem ziemlich ungewöhnlich aussehenden, verlotterten Wohnzimmer.

Ein Tisch mit vielen leeren Flaschen ist zu sehen, auf dem Boden liegt Abfall und eine riesige Stereo-Anlage mit dicken Boxen ist mitten im Wohnzimmer aufgebaut.

Wer die Serie kennt, dem wird das Zimmer sofort auffallen.

Was hat es mit dem Zimmer auf sich? In der TV-Serie Breaking Bad (2008-2013) ist Jesse Pinkman, gespielt von Aaron Paul, ein Junkie und Drogenkoch, der sein Leben nicht so wirklich im Griff hat.

Als der zu Geld kommt, richtet er sich eine Partyhütte ein, wo er versucht seine Traumata zu betäuben, indem er nächtelang Partys ausrichtet, bei denen eine Menge Drogen konsumiert werden.

Dieses Bild aus Breaking Bad könnte den Designern als Vorlage gedient haben. Quelle: alux.com

Wo ist dieses Zimmer im Spiel? Der redditor erklärt: Der Ort ist noch im „alten The Division 2“, in Washington, DC. Mittlerweile ist The Division 2 ja nach New York umgezogen.

Das Zimmer liegt im Judiciary Square, einer Level-25-Zone. Die genauen Koordinaten sind 2030N 4267E.

Der redditor sagt, man soll nach einem Gebäude schauen, das Gerüste und Leitern an der Fassade hat. Man könne über die Leiter und ein offenes Fenster in die Wohnung einsteigen.

Dieser geheime Raum in The Division 2 hat ein witziges Easter Egg – So kommt ihr rein

The Division liebt Easter Eggs

Das macht den Fund so besonders: Viele Division-Veteranen sind beeindruckt, weil sie dieses Easter Egg vorher nicht gesehen hatten. Denn der Raum ist wirklich gut versteckt.

Ein Spieler sagt, er spiele seit der Open Beta und hätte diesen Raum noch nie gesehen.

Andere Spieler fragen, ob im Zimmer auch „blaues Zeug“ rumfliegen würde und ob der Roomba zu sehen sei. Der automatische Staubsauger erreichte in Breaking Bad einen gewissen Kultstatus. Den nutzte Pinkman, um im totalen Chaos wenigstens etwas für Ordnung zu sorgte.

Ein anderer Nutzer ergänzt: Schon in The Division 1 gab es eine Anspielung auf Breaking Bad. The Division 1 hatte viele solcher Easter-Eggs.

Ein Echo zeigt, wie der Arbeitslose Jonathan Pinkman mit seinem Chemie-Lehrer, William White, der jetzt eine Autowäsche betreibt, gesehen wird. Beide sollen verstorben sein. Eine klare Anspielung auf Breaking Bad.

The Division 2 hat eine große und verschachtelte Welt mit zig Häuserfassaden, die zum Klettern einladen. In den Häuserschluchten von Washington und New York sind die vielen Elemente versteckt, die zur Ubisoft-Formel gehören: Collectibles und Ressourcen, die man sammeln kann. Audio-Logs geben Einblicke in die Zeit, in der das Virus wütete.

Das vielleicht schrägste Easter Egg in The Division 2.

In der großen Welt von The Division sind einige Easter-Eggs versteckt. Das vielleicht schrägste Easter-Egg in The Division 2 dreht sich um Gummi-Enten.