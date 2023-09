Ubisoft sagt so gut wie nichts zum neuen The Division 3, über 900 Leute finden es trotzdem „fantastisch“

Ubisoft kündigte letzte Woche in einem Blogpost einen dritten Teil zur „The Divison“-Serie an. Wirkliche Informationen rund um Gameplay oder Release gab es dabei nicht, doch trotzdem sind viele Fans der Reihe glücklich über die Ankündigung.

In einem recht unspektakulären Blogpost kündigte Ubisoft Julian Gerighty als Executive Producer für die The-Division-Marke an, und innerhalb des Posts wird auch The Division 3 angekündigt. Gerighty ist aktuell an Star Wars Outlaws dran und arbeitet an der Star Wars -Open World als Creative Director.

Dementsprechend wird man noch lange auf The Divsion 3 warten müssen. Doch die Fans scheint das gar nicht zu stören, denn auf reddit sind viele Fans begeistert von der Ankündigung und freuen sich, dass Ubisoft der Marke einen neuen Teil spendieren will.

Bald könnt ihr euch auf eurem Handy in ein neues The-Division-Abenteuer stürzen:

Ich kann The Division 3 kaum erwarten

Wie reagiert die Community? In einem reddit-Post zur Ankündigung mit immerhin über 900 Upvotes freuen sich viele Spieler auf das Spiel.

DrkNight365: Ich liebe dieses […] Game immer noch und komme immer wieder zurück. Ich kann The Division 3 kaum erwarten.

Agent-Canadian: Ehrlich gesagt, eine große Sache, da Ubi bereit ist, jede Marke jederzeit fallen zu lassen! Gute Arbeit des Division-2-Teams!!

KaptainKuceng: Das ist irgendwie verrückt und sehr überraschend. Ich dachte, Ubisoft hätte bereits aufgegeben, eine echte Fortsetzung zu machen und sich nur auf Heartland und Resurgence zu konzentrieren.

Auf reddit scheinen die Stimmen wirklich positiv zu sein und viele Spieler freuen sich, dass die Marke in Zukunft neben den kleinen Projekten noch einen großen Hauptteil bekommt. Doch nicht alle Spieler sind vollends begeistert. Unter unserer News über die Ankündigung zu The Division 3 sind auch skeptische Stimmen, die Ubisoft kein Vertrauen schenken.

Zavarius: Das Ubisoft-Konzept. AC, FC, TD, GR… 90% der Titel basieren darauf und es wird bei TD3 nicht anders sein. Hatten ihre Chance fast 10 Jahre lang.

Higi: Teil 1 war ok. Teil 2 Flop und 3 wird n Megaflop. Wenn sie wirklich wieder Qualitätsmaßstäbe anheben wollen, könnten bzw hätten sie das schon lange bei Division 2 machen können.

Robin: Teil 1 und 2 hatten Contentprobleme und waren von Cheatern geplagt. Sehe ehrlicherweise keine Hoffnung, wenn Ubisoft nicht radikal Änderungen vornimmt.

Neben der erfreulichen Ankündigung sollte man dennoch eine gewisse Portion Skepsis mitbringen. In der Vergangenheit hatte Ubisoft des Öfteren Probleme mit vielen ihrer alten und neuen Marken. Viele Spiele brauchen länger als erwartet oder werden direkt gecancelt. Anfang des Jahres erklärte der CEO die Gründe für viele Probleme:

Ubisoft beendete in den letzten 6 Monaten die Arbeit an 7 neuen Spielen – Nun erklärt der Boss, was dahinter steckt