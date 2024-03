The Division 2: Der große MMO-Shooter wird 5 Jahre alt, mit einem neuen DLC soll es endlich weiter gehen

Der große MMO-Shooter The Division 2 wird jetzt bereits fünf Jahre alt. Jetzt bekommen wir einen kleinen Einblick in Statistiken und die Aussicht auf einen neuen DLC.

Zum 5. Jubiläum von The Division 2 gab der MMO-Shooter einige Statistiken der letzten Jahre bekannt und versprach gleichzeitig, dass jetzt noch lange nicht Schluss sein soll.

In einem kurzen Video gibt Ubisoft einen kleinen Rückblick auf verschiedene Inhalte und Entwicklungsschritte der letzten Jahre:

Was ist in den letzten 5 Jahren passiert? Im März 2019 wurde The Division 2 veröffentlicht und startete damals in Washington D.C., wie das Video Spielern noch mal in Erinnerung rufen will. Seitdem ist einiges passiert und hier werden einige Inhalte und Orte aufgezählt, die zum Spiel hinzugefügt wurden. Außerdem werden ein paar wichtige Entwicklungsschritte benannt.

Zu jedem Jahr bekommt ihr in dem Video ein paar Punkte geliefert, welche die Reise von The Division 2 beschreiben soll. Zum Beispiel, dass bereits in Jahr 1 der erste Raid mit 8 Spielern stattfand, während der Operation „Dark Hours“. Im vierten Jahr schloss sich Ubisoft Bucharest dem Entwicklerteam an.

Daneben veröffentlichte Ubisoft einige interessante Statistiken. So gab es:

8 Millionen gegründete Clans

110 Millionen heroische Todesfälle

60 Millionen legendäre Todesfälle

2 Millionen abgeschlossene Countdowns

Das 100. Stockwerk in Punktowiec wurde 54 Millionen Mal fertiggestellt

13 Millionen Gegenstände wurden aus der Dark Zone „gezogen“.

Eine Milliarde Gegenstände wurden bereits fallen gelassen/gehoben

In einem weiteren Video sprechen die Entwickler selbst über ihre Reise mit The Division 2 und, dass sie unter anderem den Erfolg nicht nur bei sich selber sehen. Vor allem sagen sie, dass es ohne die lebhafte und offene Community nicht funktionieren würde.

Wie soll es weiter gehen? Nach fünf Jahren soll für The Division 2 jetzt aber noch nicht Schluss sein. So gibt Ubisoft auf der offiziellen Website selbst an: „Während wir die vergangenen fünf Jahre feiern, freuen wir uns auch auf die Zukunft. Die Reise der Division 2 ist noch nicht zu Ende. Wir entwickeln uns ständig weiter und stellen uns vor neue Herausforderungen, die es zu meistern gilt, und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.“

Bestätigt wurde in diesem Zusammenhang die Veröffentlichung eines neuen Story-DLC, welcher Anfang 2025 erscheinen soll. Diesmal werdet ihr den Informationen zufolge Brooklyn, New York besuchen.

Seit wann spielt ihr The Division 2? Welche Erinnerungen verbindet ihr mit dem Spiel und freut ihr euch auf weitere Spielstunden? Tauscht euch in den Kommentaren gerne aus.

