„The Division war ein Meisterwerk“ – Spieler schwärmen von New York im Winter der großen Seuche

10 Jahre ist es her, dass der 1. Trailer zu The Division erschien. Doch auch 2024 vermissen viele Veteranen das New York im Winter der großen Pandemie.

Das ist die Situation:

The Division 1 startete im März 2016 relativ schwach, wurde mit vielen DLCs stärker, aber zu Gunsten des Nachfolgers beendete Ubisoft die Entwicklung.

The Divsion 2 startete im März 2019 stark, die Kampagne war großartig, doch die DLCs und das Endgame waren eher mau. Kommerziell war The Division 2 für Ubisoft sogar eine Enttäuschung.

Official Cinematic Trailer – Tom Clancy's The Division

Wie geht es mit The Division weiter? Die Spiele-Reihe „The Division“ ist aktuell praktisch im Nirgendwo:

Ein Teil 3 ist angekündigt, aber noch in ferner Zukunft.

The Division Heartland soll ein Free2Play-Titel werden, über den man noch wenig weiß.

Der Kinofilm zu The Division mit Jack Gyllenhaal und Jessica Chastain liegt nach der Corona-Pandemie auf Eis.

Spieler lieben das Cinematic von The Division 1

Das sind jetzt die Diskussion: Auf reddit schwelgen die Agenten in Nostalgie. Einige der wichtigsten Threads des letzten Monats spielen eigentlich vor 10 oder 8 Jahren.

So sagt ein Spieler auf reddit: Das Cinematic von The Division 1 sei unglaublich gut. Er sei 10 Jahre zu spät, aber The Division hatten einen der „eindrucksvollsten Trailer“, an die er sich erinnern kann.

Der Trailer vermittle gleichzeitig das Gefühl der Verzweiflung und der Hoffnung.

Man spüre die Leidenschaft der Entwickler. Er hofft, das nächste The-Division-Spiel wieder diese fantastische Atmosphäre schaffen werde.

Mit dem Beitrag trifft er einen Nerv, viele schauen auf den Trailer zurück und sagen: Das war damals ihre Hochzeit als Spieler. Es war eine harte, düstere Version von New York. So Spiele wünscht man sich wieder.

“Die kalte Schönheit von New York”

Was ist so besonders an The Division 1? Auch ein anderer Nutzer schwelgt auf reddit in Nostalgie: Er sagt, er hat The Division 1 jetzt wieder besucht und die „kalte Schönheit von New York City“ genossen.

Er habe beim Spiel eine tiefe Traurigkeit empfunden, aber auf eine gute, melancholische Art.

The Division 2 sei das modernere Spiel, aber The Division 1 werde immer einen besonderen Platz in seinem Herzen haben: Es sei wunderschön und düster.

Auch ein anderer Nutzer von reddit ist im Bereich der Superlative: The Division 1 habe die beste Spiele-Welt, die er je erlebt habe.

Andere stellen die spielerischen Vorteile von The Division 1 zu 2 in den Vordergrund: Das PVP in der Dark Zone war besser – die Echoes und Aufnahmen waren stärker.

The Division 1 altert im Rückblick der Spieler herausragend gut

Das steckt dahinter: Das ist ein spannendes Phänomen.

Im “realen Jahr 2016” wurde über The Division 1 viel geschimpft. Es gab Bugs, Exploits, Balance-Probleme, alles Mögliche. Über Monate gab es da nur Frust und Gekeife. Es war eine ganz andere Welt als das “fantasierte Jahr 2016”, an das sich manche nun erinnern.

Aber die Kampagne von The Division 1 war atmosphärisch unheimlich stark und die Spielwelt liebevoll und detailliert gestaltet, mit vielen kleinen Geschichten.

Diese Pluspunkte wurden offenbar durch die echte Erfahrung einer Pandemie jetzt im Rückblick verstärkt, während einem diese Elemente vor einigen Jahren, als die Pandemie im Real-Life tobte, zu nahe gingen.

Als MMO-Fan und Freund von Atmosphäre kann man sich nur wünschen, dass The Division noch mal wiederkommt. Die Story war noch nicht auserzählt und es ist einiges an Potential liegen geblieben. Macht The Division 3 bitte mit der Atmosphäre von The Division 1 und klareren Loot- und Itemsystemen.

