The Division: Es gibt schlechte Neuigkeiten zum geplanten Netflix-Film mit Jake Gyllenhall

Seit 2016 ist bekannt, dass Ubisoft einen Film zu ihrem Seuchen-Shooter „The Division“ machen möchte. Die Hauptdarsteller stehen auch schon lange fest: Jake Gyllenhall und Jessica Chastain. Aber jetzt gibt es schlechte Neuigkeiten zum Projekt, das mal als Kinofilm geplant war, dann aber auf Netflix umschwenkte.

Was weiß man zu dem Projekt?

Ein Film zu „The Division“ wurde schon nach dem erfolgreichen Release von The Division 1 im Jahr 2016 angekündigt. Damals war ein Kinofilm geplant mit den Hauptdarstellern Jessica Chastain (Zero Dark Thirty) und Jake Gyllenhall (End of Watch). Das gab Ubisoft damals per Blogpost bekannt.

2019 gab es dann erstmals neue Informationen: Der Film habe jetzt Schauspieler, einen Regisseur, einen Autor und ein Zuhause: Der Film werde exklusiv auf der Streaming-Plattform Netflix erscheinen.

Seitdem war lange Funkstille. Jetzt gibt es Neuigkeiten und die sind ernüchternd.

Mit Corona war der Film “plötzlich kein Spaß mehr”

Wie ist der Stand beim „The Division“-Film im Jahr 2022? In einem Interview zum aktuellen Film Violent Night, so eine Art „Stirb langsam, aber mit dem Weihnachtsmann“ sagt Producer Kevin McCormick (via discussingfilm):

Um ehrlich zu sein, als COVID kam, haben wir The Division verlassen, weil es sich so anfühlte, als wäre es eine Dokumentation. Im Sinne, dass die Story von einem Ausbruch handelt, der in Echt-Zeit passiert, was für Gefahren auftreten und welche Angstzustände es auslöst. Das war so: „Woah, das ist kein Spaß mehr“. Also wir mussten uns damit buchstäblich im eigenen Leben rumschlagen. Ich denke, wir könnten uns dafür wieder begeistern, es ist so ein cooles Ding und was man mit der Vorstellungskraft eines Teams machen könnte, ist tatsächlich fantastisch. Aber am Ende haben wir uns dazu entschlossen, es aufzugeben, wegen Covid.

Film-Projekt zu The Division liegt wohl vorerst auf Eis

Auf die Frage, ob eine andere Produktions-Firma das Projekt übernommen hat, sagte McCormick:

Ich hab gehört, dass es jetzt erstmal auf kleiner Flamme köchelt, aber ich bin mir da nicht sicher.

Es klingt also danach, als wäre das Projekt im Moment entweder tot oder so gut wie tot – nach 2 Jahren Pandemie war ein „spannender Action-Film mit The Division“ wohl nicht mehr so attraktiv wie vorher:

The Division 2 und der Corona-Virus: Ich hab ein mulmiges Gefühl