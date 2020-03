The Division 2 und der Corona-Virus: Ich hab ein mulmiges Gefühl

Bei The Division 2 hat sich ein Virus über die Zivilisation gelegt. Ein Szenario, das zur aktuellen Bedrohung um den Corona-Virus passt. Ganz zufällig ist das nicht. Die Marke „Tom Clancy“ beschäftigt sich mit Bedrohungen, die in der nahen Zukunft kommen könnten, sagt eine Mitarbeiterin von Massive.

Das sagen die Entwickler zum Corona-Virus: In einem Interview mit Gamesbeat wurde die World Content Managerin von Massive, Cloe Hammoud, auf die Parallelen von The Division 2 zum Corona-Virus (Covid 19) befragt.

Das Interview wurde am 11. Februar veröffentlicht. Da war der Corona-Virus im Westen noch nicht so präsent wie im Moment.

Hammoud sagte zwar, das mit dem Corona-Virus sei „unglückliches Timing.“

Aber so unwahrscheinlich war es offenbar es nicht, dass sich ein Spiel aus dem Tom Clancy-Universum mit einer Bedrohung befasst, die auch die wirkliche Welt befällt.

In der Welt von The Division ist die Zivilisation zusammengebrochen.

Denn die Bücher von Tom Clancy drehen sich um „Clear and Present Danger“, so der englische Name des Clancy-Romans „Das Kartell“ aus dem Jahr 1989. Der Roman behandelte den Einfluss von südamerikanischen Drogenkartellen auf die USA und die Gefahr die von ihnen ausging.

Später behandelte Tom Clancy andere, aktuelle Bedrohungsszenarien, wie Atombomben, biologische Angriffe oder Attentate.

Marke „Tom Clancy“ behandelt reale Bedrohungen

Hammoud erklärt: Die Marke „Tom Clancy“ beschäftige sich mit solchen tatsächlichen Bedrohungen der nahen Zukunft und gehe diesen auf den Grund.

Sie sagt, als man an The Division 2 arbeitete, hätte man viel in Washington D.C. recherchiert und sich mit der Polizei und Feuerwehrleuten unterhalten, um herauszufinden, wie diese Leute auf solche Katastrophen reagieren würden und wie sie mit denen umgehen.

Tatsächlich lobten viele Spieler The Division 2 für die bis ins Detail genaue Darstellung der Stadt Washington und ihrer Sehenswürdigkeiten im Spiel. Offenbar hat Ubisoft aber nicht nur die Stadt recherchiert, sondern auch Katastrophenfälle.

Der Virus spielt eine wichtige Rolle in der Spiele-Serie. Er ist die Bedrohung im Hintergrund: Der Virus formt die Welt, seine Auswirkungen spürt man überall, auf die Spielwelt und die Menschen darin.

In The Division bedroht ein Super-Virus die Welt

Wie wichtig ist der Virus in The Division? Vor allem im Grundspiel von The Division aus dem Jahr 2016 werden die Spieler immer wieder mit den Auswirkungen des Virus und einer Pandemie konfrontiert.

The Division nutzt „Environmental Storytelling“, um Spieler mit dem Zusammenbruch der Zivilisation nach dem Virus und den vielen menschlichen Tragödien, während des Ausbruchs, zu konfrontieren:

So finden Spieler Audio-Aufzeichnungen, um das Schicksal der Bevölkerung mitzuerleben.

Sie sehen die Auswirkungen der Pandemie in der postapokalyptischen Welt, durch die sie sich bewegen.

Ihre Gegner stellen mögliche Reaktionen auf die Katastrophe dar: So wollen die Cleaner alles „Verseuchte“ mit Feuer reinigen. Die Looter wollen plündern. Die Hyänen versuchen Spaß und Freude in einer untergehenden Welt zu finden.

2016 veröffentlichte Ubisoft ein Video, das klar zeigte, wie realistisch so ein Pandemie-Szenario sein könnte.

Bei The Division 2 ist das Virus schon einige Monate her und die Welt ist bereits in einem Zustand „nach der Apokalypse“ angekommen. The Division 2 dreht sich darum, die Zivilisation in Washington wiederherzustellen.

In The Division ist Konsum-Kritik versteckt.

Das ist der Virus in der Welt von The Division: Bei The Division hat der Wissenschaftler Dr. Gordon Amherst ein Super-Virus entwickelt, um die Überbevölkerung einzudämmen. Das Virus wurde über Dollar-Noten verbreitet am wichtigsten Konsum-Tag der USA, am Black Friday.

Das Szenario war von The Division konsumkritisch gedacht. Die Entwickler sahen Parallelen zwischen einem Kaufrausch am Super-Schnäppchentag und Plünderungen während einer Katastrophe.

Der mutierte Pocken-Virus ist so konstruiert, dass es 95% der Bevölkerung befällt und zwischen 80% und 90% der Infizierten tötet.

Der Virus unterscheidet sich also erheblich zur aktuellen Lage in der echten Welt mit dem Corona-Virus. Denn das Corona-Virus ist weder „künstlich entstanden“, noch hat es eine derart hohe Mortalitätsrate. Man geht beim Corona-Virus davon aus, dass es zwischen 0,5% und 2% der Infizierten tötet, was immer noch erschreckend hoch ist.

Sie wollen die Welt vom Virus befreien, indem sie alles niederbrennen.

Ich fühle mich etwas mulmig

So reagieren die Spieler: Auch wenn die „Dollar-Grippe“ in The Division sich erheblich vom Corona-Virus unterscheidet, fühlten sich viele Spieler von The Division 2 in den letzten Wochen an ihr Spiel erinnert, als sie die Auswirkungen des Corona-Virus sahen.

So sagte ein Spieler, als er jetzt durch New York spielte, die Erfahrung sei „beunruhigend und unglaublich immersiv.“ Er wisse nicht, wie er sich dabei fühle solle.

Ein zweiter Spieler sagt: „Seltsam, die Maske, die ich mir für Division-Cosplay gekauft habe, ist plötzlich richtig nützlich.“

Ein weiter Spieler sagt: „Schaut mal, alles, was ich sage, ist: In The Division gibt’s einen Virus, der Dollar-Grippe heißt. Und in den Nachrichten lese ich, dass sie in China gerade Banknoten verbrennen, weil das die Art ist, wie sich der Virus verbreitet.“

Ein anderer sagte, er habe das Gefühl, „The Division 2 hätte ihn jetzt auf den Virus vorbereitet“. Der musste sich aber anhören: „Ja, das stimmt. Und Skyrim hat mich auf die Rückkehr der Drachen vorbereitet.“

Die Spielerschaft von The Division 2 spiegelt die Reaktionen auf den Corona-Virus wider, die wir auch der echten Welt erleben. Die Leute schwanken zwischen Angst und den Ermahnungen, nicht in Panik zu verfallen und überzureagieren.