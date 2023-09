The Division 3: Ubisoft sagt genau das, was alle hören wollen, aber bleibt dabei trotzdem unklar

Gestern Abend hat Ubisoft die Ankündigung gemacht, auf die alle The Division 2-Fans gewartet haben: Es wird ein „The Division 3“ geben und Massive Entertainment wird aktiv an der Entwicklung beteiligt sein. Die Enthüllung dieser guten Nachricht verlief allerdings unklar und äußerst unspektakulär.

Was hat Ubisoft zu „The Division 3“ enthüllt? In einer offiziellen Ankündigung auf der Ubisoft-Website wurde enthüllt, dass Julian Gerighty zum Executive Producer für alle aktuellen und zukünftigen „The Division“-Spiele ernannt wurde.

Ubisoft erklärte, dass er sich künftig sowohl um „The Division 2“, das Handyspiel „Tom Clancy’s The Division Resurgence“, um den Survival-Action-Shooter „Tom Clancy’s The Division Heartland“ und überraschenderweise auch um „Tom Clancy’s The Division 3“ kümmern wird.

Als neuer Executive Producer wird er also das Projekt „Tom Clancy’s The Division 3“ vorantreiben, das dann wieder von Massive Entertainment geleitet wird.

Gleichzeitig hat er jedoch auch den Auftrag sicherzustellen, dass „Tom Clancy’s The Division 2“ weiterhin gut unterstützt wird.

Dies war mit Sicherheit die unspektakulärste Ankündigung einer Fortsetzung, die man für „The Division 3“ machen konnte.

Damit ist es offiziell und mit „Tom Clancy’s The Division 3“ wird eine Fortsetzung kommen, auf die viele Fans des Franchise lange gewartet und gehofft haben. Und es zeigt, dass Ubisoft die Führung und Entwicklung der The Division-Reihe endlich wieder in erfahrene Hände legen wird.

Aktuell läuft in The Division 2 noch die Season 11:

Massive will die Qualitätsmaßstäbe wieder anheben

Darum könnte das richtig gut werden: Die ersten beiden Teile der Serie erfreuten sich großer Beliebtheit, aber in der letzten Zeit sind die Entscheidungen von Ubisoft zu The Division 2 immer schlechter bei den Fans angekommen.

Dies ging so weit, dass sich sogar der treuste YouTuber vom Spiel abwandte und genug von der immer gleichen Vorgehensweise des Entwicklers aus leeren Versprechungen, Ausreden und Verschiebungen hatte.

The Division 2 trifft eine Entscheidung, die so schlecht ankommt, dass selbst der treuste YouTuber aufgibt

Mit der Rückkehr von Julian Gerighty könnte sich das nun ändern – zumindest hoffen das einige Fans. Sie träumen bereits davon, mit der Waffe durch eine verschneite Version von Boston oder Chicago zu streifen.

Julian Gerighty gehört zum Team von Massive Entertainment und war 2016 sowohl daran beteiligt das Original „The Division“ zu erschaffen als auch die Abenteuer von „The Division 2“ in den sommerlichen Straßen von Washington, D.C. zu kreieren.

Bei den Überlegungen zu einem konkreten Termin für den Nachfolger sieht es allerdings weniger gut aus.

Captain Lewis aus The Division 2

Wann kann man mit der Fortsetzung rechnen? In der Ankündigung heißt es, dass sich Julian Gerighty zunächst um den Aufbau eines Teams für „The Division 3“ kümmern soll. Es ist also alles noch reine Planung.

Dazu kommt, dass Massive Entertaiment gerade erst mit der Entwicklung des Open-World-Spiels „Star Wars Outlaws“ fertig geworden ist und man auch dies noch betreut.

Einige Spieler vermuten daher, dass eine spielbare Version von „The Division 3“ mindestens noch zwei Jahre entfernt ist und das ist schon unglaublich ehrgeizig terminiert.

So schreibt der Spieler TxDieselKid via Reddit:

Es ist […] anzunehmen, dass Ende 2026 wahrscheinlich das früheste Veröffentlichungsdatum sein wird, was zuerst kommuniziert wird. Aber wie es bei jedem Spiel heutzutage der Fall ist, wird es wahrscheinlich um 6-8 Monate verschoben, wahrscheinlich erneut verschoben und am Ende wahrscheinlich erst Ende 2027 oder 2028 erscheinen.“ kommentierte der Spieler TxDieselKid via Reddit: die Ankündigung

Auch YouTuber und ehemaliger Division-Spieler Charles sieht das ähnlich: „[Man wird sich] The Division 2 noch vielleicht für eineinhalb bis zwei Jahre widmen, bis dann The Division 3 veröffentlicht wird. Dann sind wir schon im Jahr 2026. […]“

Er spricht zudem einen großen Wunsch vieler Spieler an, dass man hofft, das Massive mehr auf die Spieler hört, man zudem wieder ein größeres Team hat und das das Spiel über Cross-Play spielbar sein wird.

Immerhin ist die Ankündigung von The Division 3 ein erster vielversprechender Start in eine ungewisse Zukunft. Und die Fans können es kaum erwarten, mehr über dieses Projekt zu erfahren und wohin diese neue Reise führen wird.

Welche Gedanken oder Erwartungen habt ihr an die Ankündigung von The Division 3 und die ungewöhnliche Art der Enthüllung durch Ubisoft? Und glaubt ihr, dass The Division 3 mit Massive und Julian Gerighty an der Spitze zu altem Glanz zurückfinden kann? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren.

