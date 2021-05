Ubisoft hat das neue Spiel The Division: Heartland angekündigt. Doch was soll das eigentlich für ein Game sein?

The Division: Heartland soll ein neuer Free2Play-Shooter im Universum von "The Division" werden. Es soll ein Standalone werden, das funktioniert, ohne dass ihr die vorherigen Titel kennt. Laut ersten Leaks erinnert das Gameplay an ein Battle Royale wie Scavengers. The Division: Heartland soll

Insert

You are going to send email to