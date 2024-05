Ubisoft begräbt neuen Shooter für The Division, um XDefiant und Rainbow Six zu stärken

Im aktuellen Finanzbericht haben die Ubisoft-Verantwortlichen überraschend die Einstellung der Entwicklung am neuen Shooter für das Universum von The Division angekündigt.

Um welches Spiel geht es? Das im Mai 2021 offiziell angekündigte The Division: Heartland entstand bei Red Storm Entertainment sowie Ubisoft und sollte mit einem Free2Play-Modell für PlayStation, Xbox und PC erscheinen.

Der Third-Person-Shooter mit Survival-Elementen war dabei als Spinoff zu den bisherigen Spielen von The Division geplant, der zudem eng verknüpft mit The Division 2 und The Division Resurgence sein sollte. Jetzt ist klar: Zu dieser Ménage-à-trois wird es nicht kommen.

R.I.P. The Division: Heartland – hier noch einmal ein Blick auf das Gameplay des Shooters:

Was hat Ubisoft angekündigt? Im aktuellen Finanzbericht von Ubisoft haben die Entscheider über das Ende der Entwicklung an The Division: Heartland informiert:

„Darüber hinaus hat Ubisoft im Einklang mit der erhöhten Selektivität seiner Investitionen beschlossen, die Entwicklung von The Division: Heartland einzustellen und die Ressourcen auf größere Möglichkeiten wie XDefiant und Rainbow Six umzuschichten.“

Ubisoft soll zurück in der Spur sein

CEO Yves Guillemot erklärte in der Telefonkonferenz weiter, dass man sich nach schwierigen Jahren zurück auf „profitablem Wachstumskurs“ befinde. Dabei verwies er auf die Rekorde für die jährlichen und vierteljährlichen Nettobuchungen.

Durch kommende Neuerscheinungen wie Assassin’s Creed Shadows, Rainbow Six Mobile, Star Wars Outlaws, The Division Resurgence und XDefiant soll der positive Trend fortgeführt werden. Mehr zum neuen Teil für Assassin’s Creed und was ihr darüber wissen solltet, erfahrt ihr hier: Ubisoft erfüllt die Wünsche der Fans, trotzdem glauben manche, das neue Spiel kommt 10 Jahre zu spät