Ubisoft will das Internet schöner machen, leitet extreme Drohungen direkt an die Polizei weiter

Ubisoft, das Studio hinter Franchises wie Rainbow Six, The Division und Assassin’s Creed, hat eine bisher einzigartige Vereinbarung mit der Polizei in Großbritannien getroffen: Wenn Mitarbeiter zu harte Drohungen von Gamern abbekommen, werden diese per Schnellverfahren an die Behörden weitergeleitet. Die Belästigungen haben anscheinend überhandgenommen.

Was hat Ubisoft vor? Wie BBC berichtet, arbeitet Ubisofts Zentrum für Kundenbeziehungen in Newcastle, England, mit der Polizei in Northumbria zusammen. Ziel ist es, gegen Belästigung und Drohungen im Internet vorzugehen.

Dazu soll die Polizei die Mitarbeiter von Ubisoft für den Umgang mit toxischem Verhalten im Internet schulen. Im Gegenzug erhält Ubisoft die Möglichkeit, besonders extreme Fälle direkt an die Polizei weiterzuleiten, die sich dann um die weitere Bearbeitung kümmert.

Die Vereinbarung ist die erste ihrer Art.

Warum ist das wichtig? Andrew Holliday, einer der Manager, der mit dem entsprechenden Team bei Ubisoft arbeitet, sagt: „Es gab Todesdrohungen oder Drohungen für ernsthafte Verletzungen“ und so etwas sei kein Problem vom Gaming alleine, sondern im Internet generell.

In der Vergangenheit kam es häufiger vor, dass erhitzte Gemüter im Internet für harte Drohungen gesorgt haben:

Solche Drohungen gehen sogar über die Entwickler hinaus, die direkt mit den Spielen zu tun haben und treffen Personen, die mit den eigentlichen Problemen gar nichts zu tun haben. In WoW kam die Story der Erweiterung Shadowlands nicht gut an – als Folge wurde einer Buch-Autorin gewünscht, sie möge sterben.

Nicht alle Interaktionen im Internet sind so extrem negativ – zum Glück. Eine Streamerin wurde durch eine einzige, nette Geste zum Star auf Twitch:

Extreme Fälle werden direkt an die Polizei weitergeleitet

Wie soll das funktionieren? Ubisoft will nun mit der neuen Vereinbarung dafür sorgen, dass solche extremen Fälle direkt bei der Polizei landen und verfolgt werden können. Das System sieht dabei ein Schnellverfahren vor.

Das bedeutet: Entdeckt Ubisoft einen strafrechtlich relevanten Fall, wird direkt die Polizei verständigt. Dabei muss der betreffende Nutzer offenbar nicht einmal im Vereinigten Königreich wohnen. Holliday erklärt. Bei einem früheren Fall konnte die Polizei direkt mit Behörden in Norwegen in Kontakt treten.

Ubisoft ist dabei nicht der erste Konzern, der besonders harte Fälle von Belästigung mit rechtlichen Schritten verfolgt:

Stalker belästigen die Entwickler von Destiny 2, werden rassistisch – Hat jetzt rechtliche Konsequenzen

Was wird gemeldet? Ubisoft gibt keine konkreten Parameter für Fälle, die weitergeleitet werden, spricht nur von „den extremsten“. Insgesamt sollen weniger als 0,01 % der Meldungen tatsächlich bei der Polizei landen. Die allermeisten könnten weiter mit Banns gehandhabt werden.

Ziel sei es, dass Gaming der Unterhaltung diene und man nicht mit schlechten Erfahrungen rechnen müsse, nur weil man gerne zockt. Man will eine bessere Umgebung für alle schaffen: „Es gibt einen Appetit, das ganze Ökosystem zu einem besseren Ort zu machen.“

Das Problem mit toxischem Verhalten gärt schon seit Jahren im Gaming und im Internet generell. MeinMMO-Dämon Cortyn hat das schon 2018 näher beleuchtet:

Spieleentwickler haben keine Lust mehr – und wir sind schuld!