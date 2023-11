The Division: Neues Spiel der Reihe bekommt ein praktisches Feature, das selbst in 2023 nicht viele Spiele haben

The Division Resurgence bekommt ein neues Feature, das euch langweilige Momente verkürzen und Zeit beim Grinden sparen lässt.

Was wird das neue Spiel der Reihe?

The Division Resurgence ist ein kommender Loot-Shooter der „The Division“-Reihe von Ubisoft und soll als Free-to-play-Spiel für mobile Geräte veröffentlicht werden.

Das Spielprinzip fußt dabei vor allem auf einigen Grundlagen, die Division-Spieler aus Teil 1 und 2 kennen.

Neben dem altbekannten Gameplay-Prinzip des Looten und Levelns wird es auch die Deckungsmechanik in Gunfights, die Open-World sowie die Third-Person-Perspektive geben.

Hier seht ihr einen Trailer zu The Division Resurgence

Das perfekte Feature, wenn ihr keine Fans von Videosequenzen seid

Was ist das für ein Feature? The Division Resurgence wird eine Vorspul-Funktion für Videosequenzen haben. Falls euch eine Cutscene zu langweilig ist oder euch in den gezeigten Sequenzen zu wenig passiert, könnt ihr einfach etwas vorspulen.

The Division Resurgence unterscheidet sich dahingehend von vielen anderen Spielen, in denen ihr meistens nur die Möglichkeit habt, eine Videosequenz vollständig zu überspringen.

Selbst wenn wir auf die großen Story-Spiele schauen, die 2023 veröffentlicht wurden, haben wir nie die Möglichkeit, in einer Videosequenz vorzuspielen. Dabei ist es egal, ob wir von Starfield, Alan Wake 2 oder Baldurs Gate 3 sprechen.

Das Vorspulen könnte ein interessanter Mittelweg werden, um die interessanten Stellen einer Videosequenz erleben zu können und dennoch nicht minutenlang langweiliges Gerede anzuhören.

Wie geht es mit der „The Division“-Reihe weiter? Ubisofts Loot-Shooter-Reihe soll noch mindestens drei weitere Ableger bekommen, die aktuell in der Entwicklung sind und in den nächsten Jahren erscheinen sollen.

Neben dem Mobile-Game The Division Resurgence und dem Survival-Shooter The Division Heartland hat Ubisoft im September 2023 auch endlich The Division 3 angekündigt:

