Ich mag The Division und bin versucht, den neuen Teil zu zocken – Obwohl es nur auf Handys kommt

Eigentlich hat mich „The Division: Resurgence“, das Mobile-Game der bekannten Tom Clancy-Reihe von Ubisoft, bis jetzt nicht wirklich interessiert. Doch seit heute ist das anders. Das Spiel kommt nicht nur dem Original erstaunlich nahe, sondern klingt auch noch, wie das langersehnte “The Division 3”, das Spieler immer wollten.

So lockt Ubisoft mit neuen Inhalten: Im Sommer 2022 wurde “The Division Resurgence” als das Mobile-Game der Division-Reihe angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel lediglich eine abgespeckte Version von Division zu sein, die für mobile Geräte angepasst wurde.

Für die meisten eingefleischten Agents der Division, wie unseren Shooter-Autor Maik Schneider, also erst mal nicht wirklich spannend.

Seit dem gestrigen Ubisoft Forward ist jedoch klar geworden: „The Division: Resurgence“ ist offenbar nicht nur eine abgespeckte mobile Version des 3rd-Person-Deckungs-Shooters, sondern eine vielversprechende Erweiterung des beliebten The Division in New York City, das nun auch eingefleischte Fans von sich überzeugen könnte.

So wird „The Division: Resurgence“ ein brandneues MMO-Abenteuer bieten und eine von Tom Clancy’s The Division 1 und The Division 2 unabhängige Kampagne.

Das Spiel wird zudem neue Blickwinkel auf wichtige Story-Elemente enthalten.

Außerdem erwarten die Spieler neue Spielmodi, sowohl für PvP als auch für PvE, neue Spezialisierungen und sogar neue Feindfraktionen.

Das Ganze wird, wie im Original, von einer ziemlich detaillierten Spielewelt, soliden Animationen, Tag- und Nachtwechseln sowie dynamische Wettereffekten abgerundet.

Im neuesten, vor-gerendertem CGI-Trailer zu „The Division: Resurgence“ könnt ihr einen ersten Blick auf das gewohnte Umfeld der neuen Mobile-Agents erhaschen, welches heute in seine Beta gestartet ist:

Kostenloses Spielerlebnis mit offenem Social-Space

Das ist neu in „The Division: Resurgence“: Grundsätzlich bietet natürlich auch „The Division: Resurgence“ das bekannte Division-Erlebnis – nur eben auf Handys.

An der einzigartigen Grundstory selbst ändert sich dabei nicht viel:

In dieser speziell für Mobilgeräte entwickelten The-Division-Erfahrung verkörpert man erneut einen Agenten der „Strategic Homeland Division“ und hat den Auftrag, die Ordnung wiederherzustellen, feindliche Fraktionen zu bekämpfen, Zivilisten zu beschützen und ihnen zu helfen, eine bessere Zukunft aufzubauen.

Darüber hinaus bietet es das bekannte 3rd-Person-Shooter Feeling aus Division 1 und 2, eine RPG-Charakterentwicklung, den MMO-Ansatz, die Deckungs-Mechaniken, das Looten und Leveln sowie eine große Open World in New York City.

Ihr erledigt Feinde in verschiedenen neuen Einsätzen und Aktivitäten und sammelt dabei Erfahrungspunkte, um im Rang aufzusteigen.

Altbekanntes Division-Gameplay mit neuen Gegnerfraktionen & Spezialisierungen auf Unreal Engine 4

Ubisoft verspricht ein „brandneues MMO-Abenteuer“

Auch wenn in „The Division: Resurgence“ vieles neu sein wird, ist es nicht notwendig, die Geschehnisse aus Teil 1 und 2 zu kennen, um in das Spiel einsteigen zu können. Erfahrene Division-Agenten sollten jedoch in der Lage sein, Zusammenhänge zu erkennen und so neue Perspektiven auf alte Story-Elemente von Division erhalten.

Eine weitere Änderung wird die gemeinsam geteilte und offene MMO-Welt sein.

Man wird keine instanzierte Spielewelt mehr haben, wie dies aktuell bei den Division-Spielen der Fall ist, sondern einen „offenen Social-Space“.

Das bedeutet, ihr werdet in „The Division: Resurgence“ auf wesentlich mehr andere Gamer im Spiel treffen.

Ob ihr allein oder im Koop-Modus spielen wollt, bleibt aber immer noch euch überlassen.

Ebenso gibt es, neben der PvEvP-klassifizierten Darkzone, noch den alleinigen PvP-Modus „Konflikt: Vorherrschaft“.

In diesem Modus finden ausschließlich Spieler-Duelle statt und ihr müsst nun mobile in zwei Viererteams gegeneinander antreten, um Kontrollpunkte zu halten.

Spielt im Team oder allein – der offene Social-Place lässt euch die Wahl

Auch technisch hat Ubisoft etwas verändert: Mit Resurgence könnt ihr euer Smartphone grafisch fordern, denn der Titel setzt nicht auf die bislang verwendete Snowdrop-Engine, sondern auf die Unreal Engine 4.

Leider ist noch nichts Genaueres über die neuen Gegnerfraktionen oder die neuen Spezialisierungen, wie den Feldsanitäter, bekannt. Doch allein mit diesen Informationen klingt „The Division: Resurgence“ bereits jetzt wie das Division, was Ubisoft vor Jahren schon als Nachfolger hätte herausbringen sollen.

Beta startet heute – Jedoch nicht in Deutschland

„The Division: Resurgence“ ist am heutigen 13. Juni, um 12 Uhr, in seine erste offizielle Beta gestartet. Allerdings noch nicht in Deutschland, sondern in Australien, Chile, Dänemark, Finnland, Niederlande, Norwegen, Spanien und Schweden.

Die interessierten Spieler aus Deutschland werden sich also noch etwas gedulden müssen, bevor auch sie das Spiel selbst entdecken können. Vorregistrierungen sind allerdings trotzdem schon jetzt möglich.

Damit könnt ihr bei der Veröffentlichung exklusive Belohnungen freischalten. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr auf der Webseite www.thedivisionresurgence.com.

“The Division: Resurgence” soll neue und alte Agents für die Mobileversion rekrutieren

Was sind die Voraussetzungen? Als Free2Play-Titel wird Resurgence für alle iOS sowie Android-Geräte verfügbar sein. Ihr könnt zum Zocken zudem einen Bluetooth-Controller nutzen. Euer Gerät sollte allerdings über mindestens 8 GB freien Speicherplatz verfügen.

Wann ist Release von Division: Resurgence? Ein genaues Datum gibt noch nicht. Doch Ubisoft peilt inzwischen für den offiziellen Release den Herbst 2023 an. Wann genau erfahrt ihr dann wie immer auf MeinMMO.

So finanziert sich Resurgence: Die Finanzierung erfolgt mittels Ingame-Kauf-Optionen, wie Mikro-Transaktionen, sowie einen Shop in dem ihr Echtgeld ausgeben könnt.

Wie steht ihr zur Entscheidung, dass The Division: Resurgence exklusiv für Handys erscheint? Und glaubt ihr, dass “The Division: Resurgence” das Potenzial hat, das Mobilegaming-Genre zu bereichern und neue Maßstäbe zu setzen? Dann schreibt es gerne in die Kommentare.

Oder bleibt ihr lieber bei der PC-Variante, beispielsweise von Division 2, die gerade in Jahr 5 gestartet ist?

Im Juni geht’s endlich mit The Division 2 weiter – Roadmap zeigt interessanten Modus und sogar ein neues DLC