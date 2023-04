Im Juni geht’s endlich mit The Division 2 weiter – Roadmap zeigt interessanten Modus und sogar ein neues DLC

Fans von The Division 2 konnten gestern den Livestream von Ubisoft verfolgen und darin die Roadmap zu Jahr 5 entdecken. So erwartet die Spieler ein neues Fahndungsziel, ein Rogue-lite-Modus und sogar ein neues DLC. MeinMMO zeigt euch, wie die Zukunft des Plünderer-Shooters genau aussieht.

Das ist die Zukunft von Division 2: Nachdem es zuletzt nicht viel zu The Division 2 zu berichten gab, außer ungeplanten Verschiebungen, hat das Team von Ubisoft gestern Abend in seinem „Division Day“-Livestream die Zukunft von The Division 2 und anderen Projekten des Franchise, wie The Division: Heartland enthüllt.

So können sich Spieler ab Juni 2023 auf eine Vielzahl von neuen Features freuen, die in Form von vier verschiedenen Seasons veröffentlicht werden. Diese werden neue Herausforderungen, Belohnungen, Aktivitäten und sogar ein neues DLC beinhalten.

Season 1 „Gebrochene Flügel“ wird mit dem für alle Spieler kostenlosen Modus „Abstieg“ (engl. “Descent“) starten und eine abgewandelte Fahndung beinhalten.

für alle Spieler kostenlosen Modus „Abstieg“ (engl. “Descent“) starten und eine abgewandelte Fahndung beinhalten. Season 2 „Puppenspieler“ bringt dann eine neue Incursion, welche zum Merritt Estate führt und sich mit der Cleaners-Fraktion befasst.

Season 3 „Vorposten“ weckt Erinnerungen und lässt die Spieler über die Feiertage nach New York City zurückkehren, wo sie neue Geheimnisse über Aaron Keener und seine Abtrünnigen lüften sollen.

Das Highlight ist jedoch das neue DLC, welches in Season 4 „Schwarzer Diamant“ startet. Es bringt neue Zonen, neue Hauptmissionen, eine neue Spezialisierung und eine neue Struktur für das Endgame.

Ubisoft ist offensichtlich auch weiterhin entschlossen, das „The Division“-Franchise weiterzuentwickeln. Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf jede der vier Seasons und listen die bis jetzt bekannten Inhalte für euch auf.

Das steckt alles in Jahr 5 von The Division 2

Die Testserver sind bereits live: Zunächst steht im neuen Jahr 5 bei The Division 2 das Season-1-Update an. Es startet zwar erst offiziell im Juni 2023, kann aber seit heute bereits auf den Ubisoft-Testservern angespielt werden.

Wir listen euch die geplanten Zeiträume auf. Bedenkt jedoch, dass sich hier noch etwas ändern könnte, falls Ubisoft Inhalte erneut verschieben muss.

Season 1 – „Gebrochene Flügel“ – Juni bis August 2023

Spieler erwartet ein neues Fahndungsziel: Mari Singh. Sie ist die ehemalige Direktorin des DC-Aquarium. Aber man wird die bekannte und inzwischen eintönig gewordene Fahndung etwas verändern.

In der neuen Fahndung müsst ihr als Division-Agents das Ziel nämlich nicht ausschalten. Viel mehr sollt ihr Zivilisten retten, die Natalya Sokolova und die Black Tusk als Geiseln genommen haben. Jede Person, die Spieler retten, wird mehr von der Geschichte freischalten.

Auch die Burgsiedlung muss wieder auf- beziehungsweise umgebaut werden, denn Mari Singh hat sie als ihr Hauptquartier genutzt. Dies wird sich dann durch das gesamte Jahr 5 in The Division 2 fortsetzen.

Neuer kostenloser Modus: In Season 1 wird auch den neuen und kostenlosen Modus „Abstieg“ ins Spiel bringen. Dabei handelt es sich um einen Rogue-lite-Modus der als Simulation aufgebaut ist.

In dieser Simulation von „Abstieg“ müsst ihr als Division-Agent, allein oder in einer Gruppe, Horden von Feinden abwehren, in der Hoffnung, besseren Loot zu erhalten.

Das Event wird auch eine Verbindung zu Splinter Cell haben, sodass ihr euch Sam Fishers Ausrüstung krallen könnt, sofern ihr euch den Premium-Pass holt.

Season 2 „Puppenspieler“ – August bis November 2023

Season 2 bringt euch eine neue Incursion in Meret Estate. Viel ist dazu noch nicht bekannt. Aber es soll wohl zu einer weiteren Konfrontation mit den Cleaners kommen. Hier wurde auch erneut ein Bekleidungs-Event angekündigt.

Season 3 „Vorposten“ – November 2023 bis Februar 2024

Es geht zurück nach New York: Aaron Keener, der Hauptgegner aus der Erweiterung „Warlords von New York“ hat das letzte Wort anscheinend noch nicht gesprochen.

So müsst ihr in Season 3 müsst ihr als Division-Agent über die Feiertage nach New York City zurückkehren. Dort werden dann weitere Geheimnisse über Aaron Keener und seine Abtrünnigen offenbart.

Während Season 3 wird es auch ein Feiertags-Event mit neuen Cosmetics geben.

Das letzte DLC in The Division 2 war “Warlords von New York”

Season 4 „Schwarzer Diamant“ – Februar 2023 bis Mai 2024

Endlich ein neues DLC: Die vierte und letzte Season in The Division 2 Jahr 5 wird den Spielern dann ein neues DLC und damit auch eine neue Story-Mission bieten.

Spieler sollen im neuen DLC neue Zonen erkunden, eine neue Hauptmission spielen und eine neue Struktur für das Endgame erleben können.

Auch hier wird es wieder ein Bekleidungsevents geben, an dem ihr teilnehmen könnt.

Was braucht man, um die neuen Inhalte zocken zu können? Der neue Modus „Abstieg“ wird, wie Ubisoft bekannt gab, für alle Spieler kostenlos sein, sobald er im Juni 2023 startet.

Um dann jedoch Zugang zu allen neuen Inhalten von The Division 2 Jahr 5 zu erhalten, muss man im Besitz der Erweiterung „Warlords von New York“ sein. Diese kostet derzeit bei Ubisoft um die 18,00 Eur.

Ubisoft hat bisher keine Informationen darüber veröffentlicht, ob das neue DLC ein Bezahl-DLC wird und was es wird. Das letzte DLC „Warlords von New York“ musste jedoch für The Division 2 separat gekauft werden.

Man teilte jedoch mit, dass es ein Sonderangebot für die Erweiterung vor dem Start geben soll. Ebenso wird man nochmals ein kostenloses “The Division 2”-Wochenende veranstalten, damit mehr Spieler das Spiel vor dem Kauf ausprobieren können.

Während all diese Ankündigungen aufregend sind, ist es auch wichtig zu erwähnen, dass Ubisoft plant, The Division 2 weiterhin mit Patches und Updates zu versorgen. Es wird erwartet, dass Jahr 5 mehrere Balance-Updates und Fehlerkorrekturen enthalten wird, um das Spiel so reibungslos wie möglich zu machen.

Insgesamt sieht damit die Zukunft von The Division 2 in Jahr 5 recht vielversprechend aus. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie erfolgreich diese neuen Inhalte sein werden und wie sich das Spiel entwickeln wird.

Was denkt ihr nach diesen Informationen über die Zukunft von The Division 2? Seid ihr aufgeregt wegen des neuen DLCs oder dem Rogue-lite-Modus? Dann verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Für Ubisoft ist das Division-Franchise anscheinend immer noch sehr wichtig – auch wenn die letzten Monate für den Entwickler nicht gut verliefen:

